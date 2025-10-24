Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este viernes 24 de octubre

Trump rompe las negociaciones comerciales con Canadá por el uso de un discurso de Reagan contra sus aranceles

El motivo es un anuncio producido por el Gobierno de Ontario, la principal provincia de Canadá en términos económicos y demográficos, que recoge un discurso de Reagan contra los aranceles

¿Y si Canadá se incorporara a la Unión Europea?

Trump rompe las negociaciones comerciales con Canadá por el uso de un discurso de Reagan contra sus aranceles
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las turbulencias regresan a la relación de EE.UU. con su vecino y gran aliado, Canadá: Donald Trump ha anunciado este jueves al filo de la medianoche -por la mañana del viernes en España- que rompe las negociaciones comerciales con el Gobierno canadiense. La ... culpa la tiene un vídeo protagonizado por Ronald Reagan, el adorado presidente republicano.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app