El Cuponazo del Black Friday de la ONCE: premiado el número 96771 con serie 001

Trump revocará las órdenes ejecutivas firmadas por Biden con el 'autopen': «Son aproximadamente el 92%»

El presidente de Estados Unidos asegura que quienes «manejaron» a su predecesor lo hicieron de manera ilegal

La Casa Blanca estrena su Paseo de la Fama con los retratos de los presidentes y la firma con 'autopen' de Biden

Donald Trump, con una de sus órdenes ejecutivas firmadas Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado este viernes de que todas las órdenes ejecutivas con firma automática de la anterior administración, liderada por el exmandatario demócrata Joe Biden, han sido rescindidas y no tienen «validez».

«Cualquier documento firmado ... por el aletargado Joe Biden con el autopen (bolígrafo), que representaban aproximadamente el 92 por ciento de ellos, queda por la presente rescindido y no tendrá validez ni efecto», ha señalado en un mensaje publicado en Truth Social.

