Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este jueves 20 de noviembre

Trump recibirá a Mamdani este viernes en la Casa Blanca

El presidente ha atacado al futuro alcalde hasta la saciedad durante la campaña electoral y amenazó con eliminar fondos federales para Nueva York

Mamdani abandera el auge del poder musulmán en EE.UU.

Trump rechazó la oferta de Maduro de dejar el poder porque no se fiaba

David Alandete, corresponsal en Washington, analiza qué hay detrás de la desclasificación de archivos del caso Epstein

Donald Trump recibirá al futuro alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.
Donald Trump recibirá al futuro alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. AFP
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Donald Trump recibirá al ganador de la reciente elección a alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, este viernes en la Casa Blanca. Así lo anunció el presidente de EE.UU. en un mensaje en su red social este miércoles por la noche, en la ... madrugada del jueves en España: «El alcalde comunista de la ciudad de Nueva York, Zohran 'Kwame' Mamdani, ha pedido una reunión. Hemos acordado que el encuentro tenga lugar en el Despacho Oval este viernes, 21 de noviembre».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app