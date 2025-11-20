Suscribete a
Trump rechazó la oferta de Maduro de dejar el poder porque no se fiaba

El dictador planteó irse en dos o tres años y dejar a Delcy Rodríguez hasta 2031, para luego celebrar elecciones

Una fuente dice a ABC: «Cualquier transición que prolongue a Maduro en el cargo es inviable»

Maduro ofreció dejar el poder en dos años y Trump lo rechazó

David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Esta funcionalidad es sólo para registrados

