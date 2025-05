Trump amenaza a Putin: «¡Está jugando con fuego!»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, he asegurado este martes que Vladimir Putin está «jugando con fuego», en una nueva crítica contra su homólogo ruso por el estancamiento de los esfuerzos por poner fin a la guerra en Ucrania. El fin de semana el magnate republicano ya llamó «loco» al presidente ruso.

Los recientes reproches del presidente estadounidense suponen un cambio respecto a Putin, de quien solía hablar con admiración y se abstenía de criticarlo.

Últimamente Trump ha expresado una creciente frustración por la posición de Moscú en las estancadas negociaciones de alto el fuego con Kiev. Esa frustración estalló el fin de semana, cuando Rusia lanzó un bombardeo récord de drones contra Ucrania, que se saldó con al menos 13 muertos.

«Lo que Vladimir Putin no comprende es que, si no fuera por mí, ya habrían ocurrido muchas cosas realmente malas a Rusia, y quiero decir MUY MALAS. ¡Está jugando con fuego!», ha declarado este martes en su red Truth Social. No ha especificado qué entiende por cosas «realmente malas» ni ha formulado amenazas concretas.

Este domingo, Trump declaró a periodistas que está considerando aumentar las sanciones a Moscú. «Siempre he tenido muy buena relación con Vladimir Putin, de Rusia, pero algo le ha pasado. Se ha vuelto completamente LOCO!», dijo Trump en Truth Social el domingo por la noche.

Los ataques de Rusia han continuado a pesar de una llamada telefónica entre Trump y Putin hace ocho días en la que el presidente estadounidense dijo que su homólogo ruso había aceptado iniciar «inmediatamente» conversaciones de alto el fuego.

Moscú ha acusado este martes a Kiev de tratar de «perturbar» los esfuerzos de paz y dijo que sus ataques aéreos contra Ucrania en los últimos días eran una «respuesta» a la escalada de ataques de drones ucranianos contra sus propios civiles.