Trump promete hacerse con el 100% de Groenlandia y no descarta el uso de fuerza militar

Trump no ceja en su empeño de hacerse con Groenlandia

La ambición de Trump por conseguir Groenlandia sigue al rojo vivo. La polémica visita del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, para reunirse con su esposa en Groenlandia, y visitar la base de misiles de Pituffik ha levantado una ola de críticas. En su breve parada, Vance dejaba claro que «el Gobierno, está muy interesado en la seguridad del Ártico. Como sabéis, es un asunto importante y solo va a crecer en las próximas décadas». Al tiempo que indicaba que Dinamarca no había hecho un buen trabajo con la gente de Groenlandia. Y es que pese al rechazo de la ciudadanía de Groenlandia y de los daneses, el presidente de EE.UU no ha mostrado señales de disminuir la presión en la zona.

En esa tónica y un día después de esta visita, en una entrevista en la NBC, Trump ha asegurado que piensan obtener el «100%» de Groenlandia. Agregó que hay «buenas posibilidades de que podamos hacerlo sin fuerza militar», pero que «no descarto nada».

En esta entrevista telefónica con la cadena americana, al preguntarle la periodista qué mensaje enviaría la adquisición de Groenlandia a Rusia y al resto del mundo, Trump respondió: «Realmente no pienso en eso. Realmente no me importa. Groenlandia es un tema muy aparte, muy diferente. Se trata de paz internacional. Se trata de seguridad y fortaleza internacionales».

Y ha destacado que hay barcos que rondan Groenlandia desde Rusia, China y muchos otros lugares. «No vamos a permitir que ocurran cosas que perjudiquen al mundo ni a Estados Unidos», añadió.

Desde el 'Signalgate' a los aranceles a los coches extranjeros

Trump también ha mostrado su apoyo al consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz, tras el escándalo de los mensajes filtrados de Signal en el que añadieron por error a un periodista. «No voy a despedir a nadie por culpa de las fake news y una caza de brujas», dijo, asegurando que «no tiene ni idea» de qué es esa la aplicación de mensajería.

La entrevista también abordó la reacción que podría desencadenar su anuncio de que impondrá aranceles del 25% a todos los automóviles fabricados en el extranjero. Trump comentó que no podría importarle menos si los fabricantes de automóviles aumentaran los precios. «Me da igual. Espero que suban los precios, porque si lo hacen, la gente comprará coches estadounidenses. Tenemos muchos», dijo.

Apuntó que el mensaje que transmite a los directores ejecutivos de la industria automotriz es el de «¡felicitaciones!«. Aclaró que si fabrican su auto en Estados Unidos, ganarán mucho dinero. «Si no, probablemente tendrán que venir a Estados Unidos, porque si fabrican su auto en Estados Unidos, no hay aranceles». Y también matizó que estos aranceles serán permanentes.

Incidió en que el mundo ha estado estafando a Estados Unidos durante los últimos 40 años y más. «Lo único que estamos haciendo es ser justos, y francamente, estoy siendo muy generoso», dijo Trump. Para él su agenda apunta al camino correcto.