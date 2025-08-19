Suscribete a
ABC Premium

Trump promete defender a Ucrania pero sin enviar tropas norteamericanas

En una entrevista tras la cumbre con Zelenski y líderes europeos, el presidente plantea que Europa ponga soldados en el terreno mientras Estados Unidos aporte apoyo aéreo y tecnológico

Baile de gestos y contención de Trump y Zelenski para mantener los puentes

Reunión en la Casa Blanca entre Trump y Zelenski el 18 de agosto
Reunión en la Casa Blanca entre Trump y Zelenski el 18 de agosto AFP
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Donald Trump aseguró este martes que Estados Unidos ayudará a defender a Ucrania tras la guerra con Rusia, pero descartó enviar tropas al terreno. «Tienen mi garantía», dijo en una entrevista en la cadena Fox News, al día siguiente de la cumbre en la ... Casa Blanca con Volodímir Zelenski y varios líderes europeos. Según el presidente, serán los países europeos quienes «están dispuestos a poner gente en el terreno», mientras que Washington ofrecerá apoyo desde el aire, «porque nadie tiene lo que nosotros tenemos».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app