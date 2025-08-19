Trump promete defender a Ucrania pero sin enviar tropas norteamericanas

Donald Trump aseguró este martes que Estados Unidos ayudará a defender a Ucrania tras la guerra con Rusia, pero descartó enviar tropas al terreno. «Tienen mi garantía», dijo en una entrevista en la cadena Fox News, al día siguiente de la cumbre en la ... Casa Blanca con Volodímir Zelenski y varios líderes europeos. Según el presidente, serán los países europeos quienes «están dispuestos a poner gente en el terreno», mientras que Washington ofrecerá apoyo desde el aire, «porque nadie tiene lo que nosotros tenemos».

En esa misma conversación televisiva, Trump reveló más detalles de su estrategia de mediación. Confirmó que habló por teléfono con Vladímir Putin después de la cumbre, aunque no lo hizo delante de los europeos porque lo consideró «una falta de respeto». «Putin no habla con ellos, no tiene la mejor relación con Europa», explicó, insistiendo en que existe una «calidez» en su relación con el líder ruso que, a su juicio, es «una buena cosa, no una mala».

Trump aseguró que su motivación personal para acabar con la guerra es «llegar al cielo», aunque bromeó con estar «en lo más bajo del tótem». Al mismo tiempo, responsabilizó implícitamente a Kiev del conflicto al afirmar que «no se puede enfrentar a un país diez veces más grande», una frase que contrasta con el hecho de que fue Rusia quien invadió a Ucrania en 2022.

Noticia Relacionada Trump ofrece garantías de seguridad a Ucrania si Zelenski acepta un acuerdo territorial con Rusia David Alandete El presidente de Estados Unidos propone un pacto que incluiría Crimea y Dombás y promete «mucha ayuda en materia de seguridad»», sin descartar fuerzas de su país

El presidente también habló de Crimea, a la que calificó como «la manzana de Ucrania», y acusó a Barack Obama de haberla «entregado» en 2014. Sobre el Donbás, aseguró que «ahora lo controlan en un 79% los rusos» y que ese hecho «tiene un significado que todos entienden».

Trump dijo que algunos líderes europeos le sugirieron esperar «un mes o dos» antes de volver a reunirse, pero que él respondió que «en ese tiempo habrá otros 40.000 muertos». Por eso, insistió en que ya llamó a Putin para tratar de organizar un cara a cara con Zelenski, convencido de que «se están entendiendo un poco mejor de lo esperado». Según él, primero quiere un encuentro bilateral y, si funciona, estaría dispuesto a participar en una reunión trilateral «para cerrar el acuerdo».

No se trata ya de un alto el fuego, sino de negociar directamente una paz duradera. La incógnita de momento sigue siendo si Ucrania aceptará congelar el conflicto en las condiciones impuestas por Moscú y si las garantías de seguridad que promete Washington, con Europa desplegada sobre el terreno, serán suficientes para compensar cualquier cesión territorial. Para Trump, es el unico camino a la paz,.