Trump promete apoyo total a Milei y condiciona la ayuda de EE.UU. a su victoria en las legislativas

El presidente estadounidense recibió al mandatario argentino en la Casa Blanca y le ofreció misiles Tomahawk «para la oposición»

Trump sube el tono contra Sánchez: califica de «irrespetuoso» el gasto en defensa de España y vuelve a amenazar con aranceles

Trump, junto a Milei en la Casa Blanca este martes.
Trump, junto a Milei en la Casa Blanca este martes. efe
David Alandete

Corresponsal en Washington

Sintonía absoluta y ayuda condicional. Donald Trump ha recibido a Javier Milei en la Casa Blanca y le ha ofrecido su apoyo irrestricto de cara a las elecciones legislativas argentinas del 26 de octubre. Le ha dicho ante su gabinete y los medios: «Voy ... a respaldarte hoy, te respaldo completamente», y ha añadido, con tono triunfal, que «en Argentina la gente me aprecia, mucha gente me aprecia, incluso más de lo que yo mismo imaginaba».

