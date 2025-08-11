Suscribete a
ABC Premium

Trump retrasa la imposición de aranceles a China horas antes de que acabase la tregua comercial

La decisión evita, de momento, la reactivación de gravámenes de hasta 145% y mantiene abierto el diálogo para un posible acuerdo antes de noviembre

Donald Trump «se pega un tiro al pie»: los aranceles restarán hasta 3,8 puntos al PIB estadounidense

El presidente de EE.UU., donald Trump.
El presidente de EE.UU., donald Trump.
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prolongó este lunes durante 90 días la tregua arancelaria con China, a pocas horas de que expirara el plazo y se reactivaran impuestos de hasta 145% sobre las importaciones chinas y de 125% sobre las estadounidenses.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app