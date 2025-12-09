Suscribete a
Trump presiona a Sheinbaum para que México entregue agua a los agricultores de EE.UU.

Trump amaga con imponer un arancel punitivo de 5% a los productos mexicanos que llegan a Estados Unidos

EE.UU. ataca otra narcolancha en el Pacífico pese a las críticas de Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, Donald Trump y Mark Carney conversan durante la ceremonia del sorteo del Mundial de fútbol 2026
Claudia Sheinbaum, Donald Trump y Mark Carney conversan durante la ceremonia del sorteo del Mundial de fútbol 2026 AFP
Milton Merlo

Milton Merlo

Corresponsal en Ciudad de México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha presionado a México este lunes para que su gobierno cumpla con el Tratado de Aguas Internacionales y entregue más de 200 millones de metros cúbicos a los agricultores de Texas.

Este acuerdo, firmado en los ... años 40, se ha vuelto un elemento de tensión bilateral, especialmente en tiempos de sequía. El pacto establece la distribución de las aguas de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo. El mismo estipula que México entrega a Estados Unidos agua del río Bravo y, a su vez, recibe agua del río Colorado de Estados Unidos. Actualmente México le debe líquido a su vecino.

