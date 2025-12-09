Trump presiona a Sheinbaum para que México entregue agua a los agricultores de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha presionado a México este lunes para que su gobierno cumpla con el Tratado de Aguas Internacionales y entregue más de 200 millones de metros cúbicos a los agricultores de Texas.

Este acuerdo, firmado en los ... años 40, se ha vuelto un elemento de tensión bilateral, especialmente en tiempos de sequía. El pacto establece la distribución de las aguas de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo. El mismo estipula que México entrega a Estados Unidos agua del río Bravo y, a su vez, recibe agua del río Colorado de Estados Unidos. Actualmente México le debe líquido a su vecino.

La Casa Blanca da por concluido, de este modo, el paréntesis de buena sintonía entre Trump y su homologa Claudia Sheinbaum el pasado viernes en Washington, para el sorteo de la próxima Copa del Mundo. Trump ha amagado con imponer un arancel punitivo de 5% a los productos mexicanos que llegan a Estados Unidos si el Gobierno de México no entrega 246 millones de metros cúbicos de agua de la cuenca del Río Bravo a agricultores de Texas antes de que termine el año.

En un mensaje en la red social Truth Social, Trump hace eco de las quejas de los agricultores y ganaderos texanos quienes reclaman que México cumpla con el pago de su deuda de más de 986 millones de metros cúbicos de agua que debió haber cubierto en el quinquenio que terminó a finales de octubre.

«EEUU necesita que México libere 200,000 acres-pie de agua (246 millones de metros cúbicos) antes del 31 de diciembre, y el resto debe entregarse poco después», ha dicho Trump refiriéndose a las quejas texanas.

«Hasta el momento, México no ha respondido, lo cual es muy injusto para nuestros agricultores de EE.UU., quienes necesitan urgentemente esta agua. Por eso he autorizado la documentación para imponer un arancel del 5 por ciento a México si no libera el agua inmediatamente», ha asegurado Trump este lunes.

Ultimatum a Sheinbaum

Desde finales de noviembre, Washington había advertido a México con que debía cumplir con el déficit de entrega de agua de la cuenca del Río Bravo a pesar de que reconocer que Sheinbaum había aumentado las entregas de agua faltantes en el último año.

En el último encuentro del Grupo Especializado del Consejo de Cuenca, dependiente del Gobierno de Sheinbaum, los miembros insistieron en que México no tiene un adeudo actual con Estados Unidos, dado que el propio tratado establece un plazo dentro del ciclo actual que concluye en el 2030, para reponer el volumen faltante.

«De conformidad con el Tratado, el faltante de 1068 millones de metros cúbicos del final del Ciclo 36, se repone en el ciclo siguiente, esto es, se dispone hasta el 24 de octubre de 2030 para que se reponga, y se reponen con agua procedente de los mismos tributarios», señalaron.