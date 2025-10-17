Suscribete a
Trump presiona a Putin en Ucrania tras lograr el alto el fuego en Gaza

Ambos líderes acuerdan reunirse en Budapest tras conversar por teléfono para acabar «esta ignominiosa guerra»

Zelenski visita este viernes la Casa Blanca con la petición de los misiles Tomahawk de EE.UU. para frenar los ataques rusos

Trump: «Si Hamás continúa asesinando gente en Gaza, no tendremos más remedio que entrar y matarlos»

Putin y Trump, en la cumbre de Alaska del pasado agosto
Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Donald Trump habló ayer por teléfono con Vladímir Putin, en medio de crecientes presiones por parte del Gobierno de EE.UU. para llevar al presidente de Rusia a la mesa de negociación por la paz en Ucrania y en la víspera de la visita ... a la Casa Blanca de Volodímir Zelenski.

