Trump premia a sus nuevos aliados en América Latina con acuerdos comerciales

Washington firma pactos con Argentina, Guatemala, El Salvador y Ecuador, en una operación que combina aranceles, afinidades ideológicas y cálculos estratégicos

Trump se apunta la victoria de Milei: «Tuvo mucha ayuda de nuestra parte»

El presidente estadounidense Trump firma en Washington, D.C. la orden ejecutiva «Fomentando el Futuro»
El presidente estadounidense Trump firma en Washington, D.C. la orden ejecutiva «Fomentando el Futuro»
David Alandete

Corresponsal en Washington

Estados Unidos presentó este jueves cuatro nuevos acuerdos comerciales con Argentina, Guatemala, El Salvador y Ecuador. La Casa Blanca los calificó como «pilares fundamentales» de la reordenación arancelaria impulsada por Donald Trump desde su regreso al poder. Pero más allá de la dimensión económica, ... la iniciativa tiene un marcado componente político: es un gesto explícito hacia gobiernos que el presidente considera aliados estratégicos e ideológicos en el continente.

