Trump pone el ventilador en el caso Epstein: anuncia investigaciones contra Bill Clinton, JP Morgan Chase y otros

El expresidente demócrata también mantuvo una relación de amistad con el fallecido pedófilo

Epstein alardeaba en sus correos de que podía «tumbar a Trump»

Jeffrey Epstein junto al expresidente Bill Clinton
Jeffrey Epstein junto al expresidente Bill Clinton ABC
Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Donald Trump ha tratado de gestionar el problema de la revelación de documentos sobre Jeffrey Epstein, un asunto que ha abierto grietas con parte de su electorado más leal, con la táctica de la avestruz: metiendo la cabeza bajo tierra, negándolo todo, oponiéndose ... a la desclasificación masiva de documentos, limitándose a decir que es una «patraña» y una distracción de los demócratas.

Descarga la app