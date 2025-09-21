Trump insta al fiscal general a que procese a sus enemigos políticos en EE.UU.: «Está matando nuestra reputación»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó públicamente este sábado a su Departamento de Justicia a actuar contra sus adversarios, en el último de una serie de pasos que, según sus críticos, han destrozado la independencia tradicional de la agencia.

En un mensaje en redes sociales dirigido a 'Pam', lo que indica que se refería al fiscal general Pam Bondi, Trump arremetió por la ausencia de medidas contra el senador demócrata por California Adam Schiff y la fiscal general de Nueva York Letitia James.

Schiff y James figuran entre un pequeño grupo de personas acusadas por un estrecho aliado de Trump, Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, de haber falsificado documentos en solicitudes hipotecarias.

«No podemos retrasarnos más, está matando nuestra reputación y credibilidad», dijo Trump.

El viernes, Trump destituyó al fiscal federal que supervisaba la investigación sobre James, después de que este asegurara que no había pruebas suficientes para imputarla por fraude hipotecario.

Erik Siebert, fiscal del distrito este de Virginia, comunicó su renuncia al personal mediante un correo electrónico, según informó el New York Times y otros medios.

«Lo despedí, y hay un gran caso, muchos abogados y expertos lo dicen», aseguró Trump el sábado, en aparente referencia a la pesquisa sobre James.

Schiff y James ya habían chocado con Trump en el pasado, encabezando pesquisas que el presidente republicano calificó de cacerías políticas.

Tarde el sábado, Trump anunció que había designado a Lindsey Halligan, asesora de la Casa Blanca que venía revisando los contenidos del Smithsonian por «narrativas divisivas o partidistas», como reemplazo de Siebert.

El mandatario describió a Halligan como una «abogada dura, inteligente y leal».

Batallas judiciales

En su primer mandato, Schiff, entonces miembro de la Cámara de Representantes, lideró la acusación en el primer juicio político a Trump, basado en las denuncias de que presionó a Ucrania para interferir en las elecciones de 2020.

El Senado lo absolvió en esa ocasión, y de nuevo en 2021, cuando fue sometido a un segundo impeachment, esta vez por «incitación a la insurrección» tras la invasión al Congreso del 6 de enero.

Después de que Trump dejara la Casa Blanca, James presentó una gran demanda civil por fraude, acusándole de inflar de forma ilícita su patrimonio y manipular el valor de propiedades para obtener préstamos o seguros ventajosos.

Un juez estatal ordenó a Trump pagar 464 millones de dólares, pero un tribunal superior eliminó la sanción económica aunque mantuvo la sentencia.

«Me sometieron a dos impeachments y a cinco acusaciones, ¡Por nada! ¡La justicia debe actuar, ya!», escribió el sábado.