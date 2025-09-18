Suscribete a
Trump y Melania se preparan para su despedida oficial con los Reyes de Inglaterra y su encuentro con Starmer

De la pompa real a la diplomacia: la segunda jornada en el Reino Unido estará marcada por actos culturales, un encuentro en Chequers y una agenda política centrada en comercio y seguridad

Trump se da un baño real en su histórica visita al Reino Unido

Los reyes de Inglaterra, Carlos y Camila, conversan con Donald Trump y su esposa ayer, en su llegada a Londres
Los reyes de Inglaterra, Carlos y Camila, conversan con Donald Trump y su esposa ayer, en su llegada a Londres
Ivannia Salazar

Corresponsal en Londres

Este jueves será el segundo y último día de la visita oficial de Donald Trump al Reino Unido, que se centrará más en lo político después de que el miércoles la jornada estuviera llena de ceremonia y pompa, con desfiles, recepciones ... y actos protocolarios que sumergieron al presidente estadounidense y a la primera dama en el mundo de la realeza británica. Fue un día, en resumen, en el que Trump se dio un verdadero «baño de realeza».

