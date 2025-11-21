Suscribete a
Trump y Mamdani sellan la paz en la Casa Blanca: del insulto al 'bromance' en un día inesperado

El presidente estadounidense ha recibido al alcalde de Nueva York después de su victoria

Trump anuncia una inminente conversación con Maduro en medio de la tensión con Venezuela

David Alandete, corresponsal en Washington, analiza qué hay detrás de la desclasificación de archivos del caso Epstein

David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Donald Trump lo llamó «comunista», «lunático», insinuó que estaba en el país ilegalmente, amenazó con arrestarlo y con cortarle fondos a Nueva York; mientras Zohran Mamdani acusó al presidente de «déspota», de usar la intimidación estatal, de encarecer la vida a los neoyorquinos y ... de querer «arrestarlo, despojarlo de su ciudadanía y deportarlo» por oponerse a sus políticas. El primer encuentro entre ambos tras la victoria electoral de Mamdani prometía un choque frontal en el Despacho Oval, pero en realidad ha terminado siendo un ejercicio inesperado de cordialidad, casi de admiración mutua.

