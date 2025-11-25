Trump llama a Takaichi nada más colgar a Xi Jinping

Donald Trump ha mantenido en la mañana (hora local) de este martes una llamada telefónica con la primera ministra japonesaSanae Takaichi. Esta se ha producido justo después de que el presidente estadounidense hiciera lo propio con el líder chino Xi Jinping, ... y tiene por contexto la profunda crisis diplomática entre China y Japón iniciada por unas declaraciones de Takaichi sobre Taiwán, en relación a la respuesta militar a una hipotética invasión del gigante asiático.

«Durante la conversación, el presidente Trump explicó el estado actual de las relaciones entre Estados Unidos y China, incluida la cumbre entre ambos países celebrada anoche», ha señalado Takaichi, en declaraciones recogidas por la cadena de televisión Fuji News Network.

«Creo que pudimos confirmar la estrecha cooperación entre Japón y Estados Unidos, tras la reciente visita del presidente Trump a Japón, dadas las circunstancias internacionales actuales». «El presidente Trump dijo que soy una amiga muy cercana suya y que puedo llamarlo en cualquier momento», ha añadido la primera ministra nipona.