Suscribete a
ABC Premium

Trump llama a Takaichi nada más colgar a Xi Jinping

El presidente estadounidense pone al tanto a la primera ministra nipona de su conversación con el líder chino en el contexto de la crisis diplomática entre China y Japón

Hong Kong ahonda la crisis entre China y Japón al suspender sus relaciones oficiales con Tokio

La agresiva respuesta de China plantea una hostilidad a largo plazo con Japón

Trump llama a Takaichi nada más colgar a Xi Jinping
Jaime Santirso

Jaime Santirso

Corresponsal en Pekin

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Donald Trump ha mantenido en la mañana (hora local) de este martes una llamada telefónica con la primera ministra japonesaSanae Takaichi. Esta se ha producido justo después de que el presidente estadounidense hiciera lo propio con el líder chino Xi Jinping, ... y tiene por contexto la profunda crisis diplomática entre China y Japón iniciada por unas declaraciones de Takaichi sobre Taiwán, en relación a la respuesta militar a una hipotética invasión del gigante asiático.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app