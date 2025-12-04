Trump y los líderes de Ruanda y la República Democrática del Congo firman un acuerdo pese a los nuevos episodios de violencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los líderes de Ruanda y la República Democrática del Congo han firmado este jueves un acuerdo de paz, a pesar de que los nuevos episodios de violencia han puesto en duda el acuerdo para poner ... fin a una de las guerras más largas de África.

«Creo que va a ser un gran milagro», ha asegurado Trump tras la rúbrica, celebrada en un instituto para la paz al que su Administración acaba de dar su nombre. En el acto, donde ha recibido a Paul Kagame, presidente de Ruanda, y a su homólogo congoleño, Félix Tshisekedi, el líder norteamericano también ha firmado acuerdos sobre minerales críticos con ambos países.

Al hablar de los dos líderes, ha añadido: «Pasaron mucho tiempo matándose entre ellos y ahora van a pasar mucho tiempo abrazándose, cogidos de la mano y aprovechándose económicamente de los Estados Unidos de América, como hacen todos los demás países».

Sin embargo, los dos líderes africanos han adoptado un tono más cauteloso, ya que los combates se recrudecieron en el este de la República Democrática del Congo, donde el grupo armado M23 —que, según la ONU, cuenta con el respaldo de Ruanda— ha ido ganando terreno en las últimas semanas frente a las fuerzas de Kinshasa.

«Habrá altibajos en el camino que tenemos por delante, de eso no hay duda», ha recalcado Kagame, cuyos aliados han tomado una ventaja decisiva sobre el terreno contra el turbulento país vecino. Por su parte, Tshisekedi, de la República Democrática del Congo, lo ha calificado como «el comienzo de un nuevo camino, un camino exigente».

Trump se ha jactado de que el conflicto en el este de la República Democrática del Congo, donde han muerto cientos de miles de personas a lo largo de varias décadas, es una de las ocho guerras a las que ha puesto fin desde que volvió al cargo en enero. Esta firma se produce más de cinco meses después de que los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países se reunieran también con el presidente de Estados Unidos y anunciaran otro pacto para poner fin al conflicto.

El conflicto, que llevaba mucho tiempo latente, estalló a finales de enero cuando el M23 capturó las principales ciudades de Goma y Bukavu. Tras el acuerdo de junio, el grupo armado —que niega tener vínculos con Ruanda— y el Gobierno de Kinshasa se comprometieron a un alto el fuego tras la mediación de Catar, socio de Estados Unidos, pero desde entonces ambas partes se han acusado mutuamente de violaciones.

Minerales críticos

Trump ha asegurado que el acuerdo allanará el camino para que Estados Unidos obtenga acceso a minerales críticos en ambos países. El este de la República Democrática del Congo, devastado por la violencia, cuenta con reservas de muchos de los ingredientes clave de las tecnologías modernas, como los coches eléctricos.

Es el último de una serie de acuerdos en los que el multimillonario republicano ha negociado una participación para que empresas estadounidenses extraigan minerales de tierras raras, incluso en Ucrania. «Todo el mundo va a ganar mucho dinero», ha recalcado.