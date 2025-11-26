Trump insiste en que «podría hablar» con Maduro para «salvar muchas vidas»
El mandatario neoyorquino agregó que podrían hacerse «las cosas por las buenas», pero también «por las malas»
El chavismo no consigue movilizar a Caracas ante el acoso de EE.UU.
Venezuela, entre la esperanza de librarse de Maduro y el miedo a la guerra con EE.UU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes en que «podría hablar» con el líder venezolano, Nicolás Maduro, para «salvar muchas vidas» y agregó que se pueden «hacer las cosas por las buenas», pero también «por las malas».
Trump defendió ... su decisión de una posible comunicación con Maduro cuando una reportera a bordo del avión presidencial le cuestionó sobre por qué dialogar con el venezolano si lo han denunciado como supuesto líder de una organización terrorista extranjera: «Podría hablar con él, ya veremos», respondió el mandatario estadounidense.
«Es el líder» y «podemos salvar vidas», agregó Trump, que también responsabilizó a Maduro de «enviar» a millones de personas a Estados Unidos y concluyó diciendo que no se encuentra contento con el tema.
Las declaraciones de Trump se dan en medio de una cancelación masiva de vuelos y operaciones de aerolíneas internacionales en Venezuela debido al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, aunque el Gobierno venezolano cree que se trata de un intento de invasión.
Esta semana, diversas plataformas de rastreo de vuelos identifican varios aviones militares estadounidenses cerca de las costas venezolanas, sobre el Caribe entre Venezuela y Curazao.
Entre las aeronaves reportadas había un bombardero B‑52, cazas F/A‑18 y una aeronave de alerta temprana.
Durante las últimas semanas Trump ha mantenido reuniones constantes con autoridades del Pentágono para evaluar posibles opciones de acción sobre Venezuela, luego de haber iniciado una campaña militar en aguas internacionales con la que han asesinado a más de 80 personas y destruido a más de veinte lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico.
