Trump insiste en que «podría hablar» con Maduro para «salvar muchas vidas»

El mandatario neoyorquino agregó que podrían hacerse «las cosas por las buenas», pero también «por las malas»

Efe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes en que «podría hablar» con el líder venezolano, Nicolás Maduro, para «salvar muchas vidas» y agregó que se pueden «hacer las cosas por las buenas», pero también «por las malas».

Trump defendió ... su decisión de una posible comunicación con Maduro cuando una reportera a bordo del avión presidencial le cuestionó sobre por qué dialogar con el venezolano si lo han denunciado como supuesto líder de una organización terrorista extranjera: «Podría hablar con él, ya veremos», respondió el mandatario estadounidense.

