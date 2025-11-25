Trump impulsa la designación de Hermanos Musulmanes como organización terrorista

Donald Trump ha iniciado el proceso para la designación de algunas facciones del la organización islamista Hermanos Musulmanes como organización terrorista extranjera.

El presidente de EE.UU. ha firmado este lunes una orden ejecutiva por la que impone al secretario de Estado, Marco ... Rubio, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que elaboren un informe sobre si es adecuada la la inclusión en la lista de organizaciones terroristas extranjeras y de grupos terroristas globales de designación especial a las divisiones de Hermanos Musulmanes en países como Egipto, Líbano y Jordania. Rubio y Bessent tienen un periodo de 45 días para presentar sus conclusiones, después del cual Trump tomará su decisión definitiva.

Hermanos Musulmanes es una de las organizaciones islamistas con más peso del mundo. Tiene casi un siglo de vida -fue fundada en Egipto en 1928- y busca la imposición del Corán y la Sunna como la forma de regir el estado. Obtuvo su mayor relevancia política tras la revolución de 2011, cuando llegaron al poder después de las elecciones que siguieron al derrocamiento del presidente Hosni Mubarak.

Según defiende Trump en su orden ejecutiva, Hermanos Musulmanes «se ha convertido en una red transnacional con facciones en Oriente Próximo y más allá» y cuyos líderes en Líbano, Jordania y Egipto «están implicados o facilitan y apoyan la violencia y las campañas de desestabilización que dañan a sus propias regiones, a ciudadanos estadounidenses y a los intereses de EE.UU.».

Trump ofrece como ejemplo de esto que la facción libanesa de Hermanos Musulmanes se unió a Hamás y Hezbolá, entre otros, para lanzar cohetes contra Israel tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. También menciona que un líder de Hermanos Musulmanes en Egipto llamó a la ejecución de ataques contra EE.UU. en esa misma fecha, y que los integrantes jordanos de la organización dieron apoyo material a Hamás.

El inicio de la designación de Hermanos Musulmanes se esperaba desde el pasado fin de semana. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, felicitó a Trump el domingo por la iniciativa. «Es una organización que pone en peligro la estabilidad en todo Oriente Próximo», dijo en un mensaje en redes sociales.

Hermanos Musulmanes tiene presencia e importancia en algunos países árabes, pero también ha sido ya declarada como organización terrorista en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Bahrein. También en Egipto, donde su presidente, Abdel Fatá Al Sisi, es un gran aliado de Trump y ha sido pieza clave en las recientes negociaciones regionales para el proceso de paz en Gaza.

La orden ejecutiva de Trump se produce después de una campaña por parte de aliados republicanos para designar a Hermanos Musulmanes como grupo terrorista. El senador Ted Cruz, por ejemplo, introdujo una propuesta legislativa este verano con ese fin, después de que hubiera un intento similar en la Cámara de Representantes poco antes. Y ocurre después de que la semana pasada el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, denominara a Hermanos Musulmanes como grupo terrorista, además de a la principal organización activista musulmana en EE.UU., el Consejo de Relaciones Americanas-Islámicas.