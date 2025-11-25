Suscribete a
Trump impulsa la designación de Hermanos Musulmanes como organización terrorista

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, felicitó a Trump el domingo por la iniciativa. «Es una organización que pone en peligro la estabilidad en todo Oriente Próximo», señaló

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Donald Trump ha iniciado el proceso para la designación de algunas facciones del la organización islamista Hermanos Musulmanes como organización terrorista extranjera.

El presidente de EE.UU. ha firmado este lunes una orden ejecutiva por la que impone al secretario de Estado, Marco ... Rubio, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que elaboren un informe sobre si es adecuada la la inclusión en la lista de organizaciones terroristas extranjeras y de grupos terroristas globales de designación especial a las divisiones de Hermanos Musulmanes en países como Egipto, Líbano y Jordania. Rubio y Bessent tienen un periodo de 45 días para presentar sus conclusiones, después del cual Trump tomará su decisión definitiva.

