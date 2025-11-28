Suscribete a
6 millones de euros
El Cuponazo del Black Friday de la ONCE: premiado el número 96771 con serie 001

Trump habló por teléfono con Maduro la semana pasada, según 'The New York Times'

La conversación incluyó un posible encuentro en Estados Unidos

Iberia, Air Europa y Plus Ultra no ceden a las amenazas de Maduro y no retoman los vuelos a Venezuela

Trump habló por teléfono con Maduro la semana pasada, según 'The New York Times'
EFE

Andrés Gerlotti Slusnys

Madrid

El presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo una conversación telefónica la semana pasada con Nicolás Maduro, en la que se discutió la posibilidad de un encuentro entre ambos en Estados Unidos, según 'The New York Times', que cita fuentes anónimas. La llamada, en ... la que también participó el secretario de Estado Marco Rubio, ocurrió días antes de que entrara en vigor la designación del Departamento de Estado que clasifica al cártel de los Soles, liderado por Maduro, como una organización terrorista extranjera.

