Trump habló por teléfono con Maduro la semana pasada, según 'The New York Times'

El presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo una conversación telefónica la semana pasada con Nicolás Maduro, en la que se discutió la posibilidad de un encuentro entre ambos en Estados Unidos, según 'The New York Times', que cita fuentes anónimas. La llamada, en ... la que también participó el secretario de Estado Marco Rubio, ocurrió días antes de que entrara en vigor la designación del Departamento de Estado que clasifica al cártel de los Soles, liderado por Maduro, como una organización terrorista extranjera.

Las fuentes indicaron al medio que, aunque se debatió la posibilidad del encuentro, no existen planes concretos por el momento. La Casa Blanca evitó hacer comentarios, pero dos personas cercanas al Gobierno venezolano confirmaron que la llamada entre ambos líderes tuvo lugar.

El contacto se produce en medio de una escalada de tensión. Estados Unidos mantiene una presencia militar sustancial en el Caribe y ha utilizado ataques con misiles contra embarcaciones venezolanas acusadas de narcotráfico. Operaciones en las que han muerto más de 80 personas.

Noticia Relacionada David Alandete analiza la medida más dura de Trump contra la cúpula chavista

Las revelaciones del diario estadounidense se producen después de una escalada dialéctica de Trump, que aseguró el jueves –una semana después de la llamada– que los esfuerzos para frenar a narcotraficantes venezolanos «por tierra» comenzarán «muy pronto», lo que hace pensar que el resultado de la conversación no fue positivo.

«En las últimas semanas, han estado trabajando para disuadir a los traficantes de drogas venezolanos, de los cuales hay muchos», dijo entonces Trump durante una videoconferencia con tropas estadounidenses para conmemorar el Día de Acción de Gracias.

Semanas atrás, Trump aseguró que Maduro le había ofrecido participar en yacimientos petroleros a cambio de reducir las tensiones. «Lo ofreció todo», dijo el presidente norteamericano, pero las negociaciones se interrumpieron debido a la negativa del líder chavista a abandonar el poder tras el fraude de las elecciones de 2024.