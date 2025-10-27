Trump felicita a Milei por la «aplastante victoria» de su partido en las legislativas argentinas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este lunes a su par argentino, Javier Milei, por la «aplastante victoria» de su partido en las elecciones legislativas de Argentina, informa EFE.

«Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡ ... Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él», publicó Trump en la red Truth Social, mientras se encuentra de viaje rumbo a Japón.

Horas después, el líder estadounidense ha reiterado su congratulación y su apoyo a Milei llamándole «candidato respaldado por Trump» y ha asegurado que el presidente argentino «nos está haciendo quedar bien a todos».

Noticia Relacionada Milei sorprende y se impone en las elecciones legislativas de Argentina con más del 40% de los votos Guadalupe Piñeiro Michel El grado de participación en las urnas fue escaso y no llegó siquiera al 70%, la cifra más baja desde la recuperación de la democracia en 1983

El presidente argentino, Javier Milei, obtuvo este domingo un fuerte respaldo electoral en unos comicios legislativos que le permitieron obtener apoyos clave en el Congreso para avanzar con sus reformas y profundizar el plan de ajuste que impulsa desde diciembre de 2023.

El partido del mandatario, La Libertad Avanza (LLA), obtuvo más del 40 % de los votos y aumentó de forma significativa su representación en el Congreso: pasó de 37 a 93 escaños en la Cámara de Diputados –sobre un total de 257– y de seis a 19 bancas en el Senado –sobre un total de 72–.

Milei y Trump se reunieron a mediados de octubre en Washington, cuando el estadounidense respaldó de manera explícita al líder argentino en la antesala de los comicios legislativos de este domingo.

Trump dijo entonces que la razón de su apoyo político a Milei se debe a que es importante «que una gran filosofía conquiste a un gran país», y que otros países en Latinoamérica sigan el camino de Milei y su movimiento ultralibertario.

Milei agradeció a Trump la ayuda de su Gobierno, que ha comprado pesos y abierto una línea swap de divisas para inyectar liquidez en dólares a la economía argentina por valor de hasta 20.000 millones de dólares.

Además del mandatario estadounidense, a estas felicitaciones, se ha sumado el expresidente de Argentina, Mauricio Macri, quien a través de la red social X ha celebrado los resultados y ha asegurado que gracias a estos «se renueva la esperanza« del país. Macri ha concluido su menaje explicando que la victoria de Milei es una oportunidad única »para producir las transformaciones pendientes y dejar atrás el pasado para siempre«.

Por otro lado, Cristina Kirchner hizo una aparción pública tras conocerse los resultados de las legislativas. La expresidenta de Argentina salió al balcón de su casa, donde cumple prisión domiciliaria, y celebró los resultados con bailes y saludos a los militantes.