La Aemet avisa de la llegada de fuertes lluvias y tormentas por un tren de borrascas atlánticas
Muere a los 64 años José Manuel Ochotorena

Trump felicita a Milei por la «aplastante victoria» de su partido en las legislativas argentinas

El mandatario estadounidense ha celebrado la victoria de su aliado argentino y ha señalado que «nos está haciendo quedar bien a todos»

Argentina vota entre el desgaste de Milei y una economía al límite

El partido de Milei gana las elecciones legislativas en Argentina
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este lunes a su par argentino, Javier Milei, por la «aplastante victoria» de su partido en las elecciones legislativas de Argentina, informa EFE.

«Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡ ... Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él», publicó Trump en la red Truth Social, mientras se encuentra de viaje rumbo a Japón.

