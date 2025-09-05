Trump fantasea con esculpir su rostro en el Monte Rushmore

Tal vez no sea «el segundo mejor presidente de la historia de Estados Unidos», tal y como le gusta definirse a sí mismo, pero, desde luego, Donald Trump encabeza la lista de los más engreídos. En una muestra más de que su vanidad no conoce límites, el líder norteamericano ha fantaseado con esculpir su rostro en el Monte Rushmore.

Lo ha hecho con una publicación en su cuenta de X creada por inteligencia artificial en su cuenta de X en la que figura su cara en uno de los extremos de este monumento. «¿Por qué no?», pensará Trump, si en su delirio solo Abraham Lincoln fue mejor presidente que él.

«¿Acaso George Washington, Thomas Jefferson y Theodore Roosevelt hicieron más méritos? ¿Quién lo dice?», divagará el presidente. No obstante, parece que no es el único que lo piensa. Ya en enero, cuando llevaba apenas ocho días en el cargo en su segundo mandato, la diputada republicana Anna Paulina Luna propuso exactamente lo mismo.

Es algo que ya se rumoreó al final de su primer mandato. Aunque Trump negó haberlo pedido, tampoco lo vio con malos ojos: «Teniendo en cuenta lo que hemos conseguido en mis primeros tres años y medio, quizá más que en cualquier otra presidencia, me parece una buena idea». Para hacerlo posible, Luna incluso introdujo una ley en la Cámara Baja.

No es, sin embargo, el único proyecto estrambótico lanzado con el objetivo de alimentar el ego del dirigente neoyorquino. Brandon Bill, republicano de Texas, propuso dedicarle un aeropuerto. Por su parte, Claudia Tenney pretendió convertir el cumpleaños de Trump, el 14 de junio, en festivo nacional.

En el caso de George Washington, el Congreso tardó más de 80 años en aceptar su cumpleaños como una festividad nacional, considerada desde entonces el Día del Presidente. ¿Quién sabe? Tal vez a Trump no le cueste tanto, si es «el segundo mejor presidente de la historia de Estados Unidos».