Trump elige su propio club de golf como sede del G20 en 2026

Donald Trump ha decidido que la cumbre del G20 de 2026 se celebrará en su propio club de golf en Florida. El presidente anunció que el foro de las principales economías del mundo tendrá lugar en el Trump National Doral, en Miami, un ... complejo que lleva su apellido y que ya trató de usar en 2020 para acoger la cumbre del G7. Aquel intento fracasó entonces entre acusaciones de conflicto de intereses y críticas de la oposición demócrata, que denunciaron una violación de la cláusula constitucional que prohíbe a un presidente aceptar beneficios de gobiernos extranjeros.

La elección de Doral reaviva el mismo debate. En su primer mandato, Trump defendió que la reunión sería «mucho más barata» que en otros lugares y que su resort acogería a los líderes internacionales «a precio de coste, sin beneficio alguno». Finalmente, la pandemia obligó a cancelar la cumbre física y el encuentro de 2020 se celebró por videoconferencia.

Esta vez, sin embargo, Trump parece dispuesto a reunir allí a los líderes mundiales. La Casa Blanca lleva semanas preparando la cita, como delató un cartel con el lema «G20 Miami 2026» que se vio en junio en el edificio de oficinas contiguo al ala oeste. Este viernes lo confirmó personalmente en la Casa Blanca: «Será en mi propiedad de Doral porque es lo que todo el mundo quería». Y añadió: «No ganaré dinero con ello».

La confirmación de la sede llega en paralelo a la constante mezcla de negocios privados y agenda oficial que caracteriza su presidencia. El mandatario ha visitado en sus recientes viajes al extranjero otros campos de golf de su propiedad en Escocia, mientras sigue ingresando millones a través de inversiones privadas, clubes exclusivos y productos con su marca.

El trasfondo refuerza la polémica: además de su fortuna personal, Trump aceptó en estos meses para el Gobierno un lujoso Boeing 747 regalado por Catar, que tras una remodelación será su próximo Air Force One.

En su primer mandato un hotel cerca de La Casa Blanca era propiedad suya y diversas delegaciones extranjeras se alojaron en él cuanto estaban de visita. El hotel fue vendido después a la cadena Four Seasons.