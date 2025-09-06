Suscribete a
Carlos Alcaraz disputará la final del torneo tras ganar con solvencia a Djokovic por 6-4, 7-6 y 6-2

Trump elige su propio club de golf como sede del G20 en 2026

El presidente confirmó que la cumbre se celebrará en el Trump National Doral de Miami y prometió que no obtendrá beneficios, pese a las críticas por conflicto de intereses

Donald Trump, en su club de golf
Donald Trump, en su club de golf ABC
David Alandete

Corresponsal en Washington

Donald Trump ha decidido que la cumbre del G20 de 2026 se celebrará en su propio club de golf en Florida. El presidente anunció que el foro de las principales economías del mundo tendrá lugar en el Trump National Doral, en Miami, un ... complejo que lleva su apellido y que ya trató de usar en 2020 para acoger la cumbre del G7. Aquel intento fracasó entonces entre acusaciones de conflicto de intereses y críticas de la oposición demócrata, que denunciaron una violación de la cláusula constitucional que prohíbe a un presidente aceptar beneficios de gobiernos extranjeros.

