Suscribete a
ABC Premium

Trump doblega a la díscola Taylor Greene, pero no cierra la grieta interna

La retirada de Marjorie Taylor Greene no cierra las grietas de Trump en MAGA

Los republicanos díscolos arropan a las víctimas de Epstein

David Alandete, corresponsal en Washington, analiza qué hay detrás de la desclasificación de archivos del caso Epstein

Marjorie Taylor Greene en el Congreso de EE.UU.
Marjorie Taylor Greene en el Congreso de EE.UU. REUTERS
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Marjorie Taylor Greene, una diputada acérrima de Donald Trump transformada en la gran díscola de los republicanos frente al presidente de EE.UU., anunciaba este viernes por la noche que dejaba su escaño en la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU. Era ... un giro inesperado en la guerra desatada entre ambos, azuzada por la desclasificación de los documentos de Jeffrey Epstein.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app