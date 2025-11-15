Trump desvela que ya ha «decidido» qué acción ejecutar en Venezuela en plena ofensiva contra el narcotráfico

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este viernes que ya ha determinado cuáles serán los siguientes movimientos de su gobierno en relación a Venezuela y al tráfico de drogas en el Caribe, asegurando que se han llevado a cabo «progresos» de los que ... no puede desvelar más detalles por el momento.

«No puedo decirles de qué se trata, pero hicimos muchos progresos con Venezuela en términos de detener la entrada de drogas», ha expresado el mandatario antes de reiterar que ya ha «tomado una decisión» sobre el futuro de sus acciones en relación con Venezuela, según declaraciones a bordo del Air Force One recogidas por Bloomberg.

Estas declaraciones llegan después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, instase este mismo viernes al pueblo estadounidense a «parar la mano enloquecida de quien ordena llevar una guerra al Caribe», en el marco de la operación militar lanzada por Washington en la región alegando una lucha contra el narcotráfico y que ha generado un aumento de las tensiones entre ambos países.

En este contexto, el inquilino de la Casa Blanca, que ha tildado a Maduro de líder «ilegítimo» y «jefe de una red de narcotráfico» en reiteradas ocasiones, ha autorizado -este jueves- el lanzamiento de la operación militar 'Lanza del Sur' contra los «narcoterroristas» en Latinoamérica, tan solo un día después de desplegar un nuevo portaaviones en la región y en el marco de unos ataques en el Pacífico y el Caribe que han dejado más de 70 muertos hasta la fecha.

Las breves palabras del presidente, capturadas en audio por una periodista, tuvieron lugar en su caminata al avión presidencial en el cual salió esta tarde de Washington D.C. rumbo a Florida para pasar el fin de semana. Una hora antes de su salida de la Casa Blanca, el 'Washington Post' reveló en exclusiva que el mandatario había estado reunido este viernes con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y otras autoridades del Pentágono para discutir «una serie de opciones» puestas sobre la mesa para avanzar con la estrategia militar contra Venezuela.

El diario capitalino citó a un funcionario bajo anonimato que afirmó que las fuerzas desplegadas en el Caribe estaban esperando ordenes para atacar y responder a nuevos operativos. El mismo funcionario dijo que Trump es «muy bueno para mantener la ambigüedad estratégica, y algo que hace muy bien es no dictar ni transmitir a nuestros adversarios lo que quiere hacer a continuación».

Además, el Comando Sur publicó un nuevo video de otra embarcación en el Caribe siendo eliminada con cuatro supuestos narcotraficantes a bordo, quienes fueron «asesinados», según la publicación en X.

Desde el jueves, la Administración Trump ha enmarcado su despliegue militar cerca de Venezuela bajo el nombre de 'Lanza del Sur', una misión que ha generado incertidumbre por no conocer detalles de sus alcances y que de acuerdo con Hegseth tiene como objetivo eliminar las drogas que son traficadas rumbo a territorio norteamericano.