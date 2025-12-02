Trump denuncia un intento de «alterar los resultados» electorales en Honduras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha denunciado este lunes un supuesto intento de «alterar los resultados» de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Honduras, cuyo escrutinio se vio paralizado debido a un fallo técnico, según asegura el Consejo Nacional Electoral ( ... CNE) de Honduras.

Según el presidente norteamericano, este presunto amaño tendría un elevado coste, y ha instado al CNE de Honduras a terminar de contar los votos: «Parece que Honduras está tratando de cambiar los resultados de sus elecciones presidenciales. Si lo hacen, habrá que pagar un alto precio», ha declarado a través de su cuenta en la red ´Truth Social´.

El mandatario considera imperativo que el CNE termine de contar los votos, cuyo escrutinio alcanza el 57,03 % de las actas, mientras el candidato ultraderechista, Nasry Asfura, y el conservador, Salvador Nasralla, están en un empate técnico, rondando ambos el 39,9 % de los votos.

No obstante, su mensaje contrasta con el que ha sido publicado por la Oficina para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, replicado por la Embajada estadounidense en Tegucigalpa, en el que ha llamado «a mantener la paciencia mientras se esperan los resultados oficiales». «Los resultados son preliminares y el proceso debe continuar hasta su finalización», ha subrayado.

La consejera del CNE, Cossette López Osorio había mencionado este lunes en su entrevista con ´CNN´, que «la detención de la transmisión de los resultados no es una decisión directa del Consejo Nacional Electoral (CNE), sino es atribuida a un fallo en el sistema que trabajan para solventarlo con la compañía responsable pero que la misma sería restablecido hasta este martes por la mañana».

«No existió ninguna decisión al respecto, no es una voluntad expresa del Consejo Nacional, es literalmente un fallo técnico en la plataforma de divulgación, sobre la cual nosotros estamos solventando», precisó.