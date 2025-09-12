Suscribete a
ABC Premium

Trump defiende a Bolsonaro tras su condena en Brasil y dice que es perseguido como él

El presidente calificó al exmandatario brasileño como «un buen hombre» y dijo que el juicio recuerda al que, según él, intentaron hacerle en Estados Unidos; ya impuso aranceles a Brasil y sanciones a magistrados del Supremo

La Corte Suprema de Brasil alcanza la mayoría para declarar a Bolsonaro culpable de intento de golpe de Estado

El juez instructor acusa a Bolsonaro de haber buscado instalar una «dictadura» en Brasil

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump REUTERS
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente Donald Trump reaccionó este jueves a la condena del expresidente brasileño Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado, un fallo histórico del Supremo Tribunal Federal de Brasil que lo convierte en el primer exmandatario condenado por atacar la ... democracia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app