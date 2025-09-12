Trump defiende a Bolsonaro tras su condena en Brasil y dice que es perseguido como él

El presidente Donald Trump reaccionó este jueves a la condena del expresidente brasileño Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado, un fallo histórico del Supremo Tribunal Federal de Brasil que lo convierte en el primer exmandatario condenado por atacar la ... democracia.

Preguntado por ABC por si esa decisión podría conllevar nuevas sanciones, Trump respondió: «Bueno, vi ese juicio. Lo conozco bastante bien —es un líder extranjero—. Pensé que fue un buen presidente de Brasil, y es muy sorprendente que eso pudiera ocurrir. Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no lo consiguieron en absoluto. Pero siempre puedo decir esto: lo conocí como presidente de Brasil. Fue un buen hombre, y no veo que eso vaya a suceder».

Bolsonaro, de 70 años y bajo arresto domiciliario en Brasilia desde agosto, fue declarado culpable por una mayoría de jueces de haber intentado organizar un golpe tras perder las elecciones de 2022. El fallo lo inhabilita políticamente, aunque él insiste en presentarse a los comicios de 2026.

La jueza Cármen Lúcia Antunes señaló que Bolsonaro actuó «con el propósito de erosionar la democracia y las instituciones». La votación no fue unánime: mientras tres magistrados lo hallaron culpable de cinco delitos, incluido el de intentar abolir violentamente la democracia, el juez Luiz Fux lo absolvió, lo que abre la puerta a apelaciones.

La reacción de Trump no es solo política, sino también económica. Ya había calificado el proceso de «caza de brujas» y, en represalia, anunció aranceles a productos brasileños, sanciones directas contra el juez presidente de la sala y la revocación de visados para la mayoría de los miembros del Supremo Tribunal Federal. Es una respuesta sin precedentes en la relación bilateral, que incrementa la tensión con el principal socio de Estados Unidos en Sudamérica.

El fallo contra Bolsonaro lo coloca en la misma línea de condenas judiciales recientes a líderes populistas de derecha populista como Marine Le Pen en Francia o Rodrigo Duterte en Filipinas. Para el movimiento que lideró en Brasil, representa un golpe demoledor; para Trump, un nuevo frente de crítica en su agenda internacional.

Estados Unidos impuso recientemente un arancel del 50% sobre una gran parte de los productos brasileños importados, una medida que empezó a regir el 6 de agosto, como represalia al juicio del expresidente Bolsonaro. La medida no afecta todos los bienes: se excluyeron sectores estratégicos como aviación civil, energía, madera y fertilizantes, entre otros. Se estima que aproximadamente un 36% del valor de las exportaciones brasileñas hacia EE.UU. quedan sujetas al nuevo gravamen.