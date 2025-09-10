Trump critica a Israel por el ataque en Catar y revela que no fue avisado

Donald Trump admitió en la noche del martes, tras el ataque de Israel a Catar, que no fue avisado con antelación y reconoció que no estaba «contento» con lo ocurrido. Añadió que este miércoles ofrecerá una explicación completa al respecto.

Confirma así que el ... ejército de Estados Unidos fue quien notificó a la Casa Blanca del ataque tras detectar si incio, según dijo este martes la portavoz del presidente. En un mensaje inusualmente crítico hacia el gobierno de Benjamín Netanyahu, Washington calificó lo ocurrido como «un bombardeo unilateral dentro de Catar, una nación soberana y estrecho aliado de Estados Unidos».

Trump ordenó de inmediato a su enviado especial para Oriente Próximo, Steve Witkoff, que advirtiera a las autoridades cataríes sobre el ataque inminente, algo extremadamente inusual. El equipo de comunicaciones de la Casa Blanca no aclaró inicialmente si Israel notificó previamente a Washington o si fueron las fuerzas armadas norteamericanas las que detectaron el lanzamiento por sus propios medios, dada su amplia presencia en la región. Trump confirmó que fue una detección. El gobierno catarí niega haber sido avisado antes, según Al Yazira.

Noticia Relacionada Israel intenta eliminar a la cúpula de Hamás en Qatar cuando negociaba la última propuesta de Trump Mikel Ayestaran

El presidente definió el ataque como un «incidente desafortunado» que «no contribuye a la paz». La Casa Blanca subrayó que Israel informó a Washington solo el mismo día de la operación, y no con días o semanas de antelación.

Trump llamó al emir catarí

Trump llamó al emir catarí para expresar su pesar y recalcar que «algo así no volverá a ocurrir en su territorio». También habló con el primer ministro israelí para insistir en la necesidad de avanzar hacia un alto el fuego en Gaza.

La reacción fue llamativa por el tono y el fondo. Aunque la administración sigue defendiendo la eliminación de Hamás como «un objetivo legítimo», en palabras de la portavoz Karoline Leavitt, el mensaje incluyó una reprimenda a Israel y un recordatorio de que Catar es «un fuerte aliado y amigo de Estados Unidos».

El bombardeo israelí golpeó la sede política de Hamás en Doha, justo cuando sus líderes discutían una propuesta de alto el fuego presentada por Washington. La operación dejó al menos cinco muertos, entre ellos el hijo de Khalil al-Hayya, jefe de Hamás en Gaza y principal negociador del grupo.

Catar condenó lo ocurrido como «una flagrante violación de las leyes internacionales», mientras la ONU y Egipto advirtieron que la escalada amenaza con descarrilar las negociaciones para liberar rehenes y detener la guerra.

La congresista demócrata Betty McCollum, representante por Minnesota y líder del Subcomité de Defensa de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, condenó con firmeza el ataque. Lo calificó como «una agresión no provocada» contra «una nación neutral que ha mediado conversaciones de paz durante casi dos años entre Israel y Hamás».

McCollum aseguró que la operación constituye «una violación flagrante del derecho internacional» que pone en riesgo las negociaciones de paz y la liberación de rehenes israelíes en manos de Hamás. Añadió, además, que lo ocurrido confirma que «el gobierno del primer ministro Netanyahu se ha convertido en una fuerza desestabilizadora en Oriente Medio».