Trump critica a Israel por el ataque en Catar y revela que no fue avisado

El presidente avisó a los cataríes cuando su ejército le informó del lanzamiento de Israel, y dice que semejante operación no ayuda al proceso de la paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (C), flanqueado por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Donald Trump admitió en la noche del martes, tras el ataque de Israel a Catar, que no fue avisado con antelación y reconoció que no estaba «contento» con lo ocurrido. Añadió que este miércoles ofrecerá una explicación completa al respecto.

Confirma así que el ... ejército de Estados Unidos fue quien notificó a la Casa Blanca del ataque tras detectar si incio, según dijo este martes la portavoz del presidente. En un mensaje inusualmente crítico hacia el gobierno de Benjamín Netanyahu, Washington calificó lo ocurrido como «un bombardeo unilateral dentro de Catar, una nación soberana y estrecho aliado de Estados Unidos».

