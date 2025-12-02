Suscribete a
Trump crea una web para señalar a medios a los que acusa de publicar 'fake news'

Según el comunicado de su lanzamiento, registrará la «avalancha de mentiras, distorsiones deliberadas y engaños inventados propagados por 'periodistas' activistas y sus medios en declive»

Joaquín Guzmán, hijo de 'El Chapo', logra acuerdo con la justicia de EE.UU.: dará información sobre el narco en México

El Congreso investiga el ataque del Pentágono a una narcolancha en el que se 'remató' a dos supervivientes

El presidente estadounidense, Donald Trump, en una imagen de archivo
El presidente estadounidense, Donald Trump, en una imagen de archivo Reuters
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Los ataques de Donald Trump a la prensa, una de sus constantes desde su desembarco en política en 2015, tienen ahora un nuevo formato: la Casa Blanca ha creado una web oficial para señalar a periodistas y medios a los que acusa de falsedades, ... de 'fake news'.

