Trump contesta a los manifestantes con un vídeo creado con IA donde les arroja excrementos desde una avión

Responde así a los millones de personas que protestaron este sábado contra el autoritarismo de su Administración

«No a los reyes»: nueva jornada de protestas en EE.UU. contra Trump

Donald Trump en el vídeo creado por IA
Donald Trump en el vídeo creado por IA Truth Social/@realDonaldTrump
Á. A.

Donald Trump tocado con una corona, un caza con el nombre del presidente, toneladas excrementos y la banda sonora de 'Top gun'. Son los elementos del vídeo generado por inteligencia artificial y compartido por el líder norteamericano en la red Truth Social para ... contestar a los millones de personas que este sábado se manifestaron contra su Administración. Probablemente, para el líder político, su publicación era infablible.

