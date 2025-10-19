Trump contesta a los manifestantes con un vídeo creado con IA donde les arroja excrementos desde una avión

Donald Trump tocado con una corona, un caza con el nombre del presidente, toneladas excrementos y la banda sonora de 'Top gun'. Son los elementos del vídeo generado por inteligencia artificial y compartido por el líder norteamericano en la red Truth Social para ... contestar a los millones de personas que este sábado se manifestaron contra su Administración. Probablemente, para el líder político, su publicación era infablible.

En las imágenes se observa cómo el presidente estadounidense, con una corona sobre la cabeza, despega a los mandos de un avión de combate llamado 'King Trump'. Todas las alusiones monárquicas del vídeo responden al lema de los manifestantes de este sábado: 'No Kings' (Sin reyes').

Una vez en las alturas, sobre una gran ciudad llena de rascacielos que parece Nueva York, el avión de Trump arroja excrementos sobre los miles de personas concentradas en las calles para protestar contra el Gobierno de Estados Unidos. En el vídeo, se observa cómo las heces cubren a algunos de los congregados en las protestas callejeras.

En una entrevista con la cadena Fox News, el inquilino de la Casa Blanca quiso alejarse el pasado viernes de la etiqueta de rey. «Dicen que se refieren a mí como rey. No soy un rey», afirmó.

La publicación llega después de que millones de manifestantes salieran a las calles de las principales ciudades de Estados Unidos para protestar contra el autoritarismo y las políticas del presidente convocados por el movimiento 'No Kings'.

Más de 2.700 concentraciones han sido contabilizadas en toda la geografía estadounidense y también fuera del país, en ciudades como Londres, París, Roma o Madrid, respaldadas por organizaciones de la sociedad civil.