Trump conmociona Honduras al indultar al expresidente condenado por narcotráfico

Donald Trump irrumpió este viernes en plena campaña presidencial hondureña al anunciar que concederá un indulto total al expresidente de ese país Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por cargos de tráfico de cocaína y armas. El anuncio, ... formulado desde Florida a dos días de las elecciones en Honduras, se convirtió de inmediato en un terremoto político en Tegucigalpa y en Washington.

La esposa del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, Ana García (2-d), reza junto a sus hijos Ana Daniela Hernández García (i), Isabela Hernández García (2-d) y Juan Orlando Hernández Garcia (d) durante una rueda de prensa este viernes, en Tegucigalpa (Honduras) efe

El presidente proyecta sobre la contienda hondureña un elemento inesperado: la intervención de la mayor potencia continental en favor de un candidato y en defensa de un exmandatario declarado culpable por la justicia estadounidense. Trump, como hizo recientemente con Argentina, condiciona ayudas y apoyo a la victoria del derechista Tito Asfura, del Partido Nacional.

Hernández, el ahora indultado, del mismo partido, gobernó Honduras entre 2014 y 2022, y fue detenido en febrero de 2022 por la policía hondureña a petición de Washington, cuando gobernaba Joe Biden. Menos de dos meses después fue extraditado en un operativo que incluyó a agentes de la DEA. Se le acusó de haber construido durante años un sistema de protección a grandes capos del narcotráfico, de haber recibido sobornos por millones de dólares —incluido, según los fiscales, un millón entregado por Joaquín «El Chapo» Guzmán— y de haber facilitado el envío de al menos 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.

Un jurado federal lo declaró culpable en marzo de 2024 y un juez le impuso una pena de 45 años, que ahora cumple

La investigación que lo derribó se desarrolló en gran medida durante el primer mandato de Trump, aunque su extradición y juicio ocurrieron bajo la administración de Biden. En ella participaron fiscales del Distrito Sur de Nueva York y agentes federales que venían siguiendo el rastro del cartel de Sinaloa en Centroamérica. El caso se aceleró después de la detención, en 2018, de su hermano Juan Antonio Hernández en Miami. Su juicio desveló un entramado de pagos, protección institucional y uso de fuerzas policiales y militares para asegurar cargamentos que cruzaban Honduras rumbo a Guatemala y México.

El anuncio de Trump supone, de confirmarse, la reversión total de una sentencia considerada emblemática por el Departamento de Justicia, que describió a Hernández como responsable de convertir al Estado hondureño en un corredor protegido para el tráfico de cocaína.

Trump justificó el indulto en términos personales y políticos

«Juan Orlando Hernández ha sido tratado de manera muy dura e injusta», afirmó en un mensaje en su red social. «Le otorgaré un Perdón Total y Completo». En otro mensaje añadió: «¡Felicidades por tu próximo perdón! ¡Make Honduras Great Again!».

Desde Mar-a-Lago subrayó además que Estados Unidos será «muy solidario» con Honduras si gana el candidato que él respalda, y que, si no gana, Washington no volverá a invertir recursos «para apoyar a un mal líder». Vinculó a la candidata de izquierdas Rixi Moncada, que fue ministra de Finanzas y Defensa, al chavismo y el castrismo.

Con estas frases, Trump abrió un nuevo frente diplomático y dejó entrever que ligará su futura relación con Honduras al resultado de las elecciones. Es Honduras, un país de 10,6 millones de personas, una de las principales fuentes de emigración hacia EE.UU., en gran parte irregular. En los años de Biden, unos 200.000 hondureños al año trataban de ingresar en el país.

Las elecciones de este domingo llegan en un clima de profunda desconfianza institucional

Hay tres candidatos con opciones reales: Nasry «Tito» Asfura, exalcalde de Tegucigalpa y figura central del Partido Nacional; Moncada, candidata del gobernante partido Libre; y Salvador Nasralla, presentador televisivo que compite con el Partido Liberal. La autoridad electoral ha reconocido deficiencias en el sistema y los observadores advierten de tensiones e irregularidades en las primarias de este año.

En este escenario, Trump ha tomado partido explícito por Asfura. Es la segunda vez en la semana que lo respalda. El miércoles lo presentó como la única opción para impedir lo que llama «narcoterrorismo», en referencia a la izquierda hondureña y en especial al círculo de la presidenta Xiomara Castro y del expresidente Manuel Zelaya. «Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y llevar ayuda a Honduras», escribió.

Asfura, que ha buscado apoyo en Washington, no ha comentado el anuncio del indulto, pero diputados de su partido celebraron el gesto de Trump y aseguraron que la medida «no depende del resultado electoral». La candidata oficialista, Rixi Moncada, denunció a quienes «desde el exterior buscan revivir criminales» y acusó a «élites financieras» de «mover hilos en Washington».

La figura de Hernández cayó tras múltiples testimonios —muchos de ellos narcotraficantes buscando reducciones de pena— que describieron un esquema de sobornos, manipulación institucional y protección armada a rutas de cocaína. El tribunal que lo condenó calificó su mandato como «uno de los ejemplos más extremos de corrupción estatal ligada al narcotráfico» en la región.

La decisión de Trump llega mientras su gobierno impulsa una operación militar en el Caribe contra el tráfico de drogas. Desde septiembre, más de 80 personas han muerto en ataques contra embarcaciones que EE.UU. asegura que transportaban narcóticos.