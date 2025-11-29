Suscribete a
El Cuponazo del Black Friday de la ONCE: premiado el número 96771 con serie 001

Trump conmociona Honduras al indultar al expresidente condenado por narcotráfico

Las elecciones son este domingo, y el presidente de Estados Unidos condiciona la ayuda de su país a que gane el candidato de derecha

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel en EE.UU. por narcotráfico

Trump indulta al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, preso por narcotráfico
David Alandete

David Alandete

Enviado especial a Tegucigalpa (Honduras)

Donald Trump irrumpió este viernes en plena campaña presidencial hondureña al anunciar que concederá un indulto total al expresidente de ese país Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por cargos de tráfico de cocaína y armas. El anuncio, ... formulado desde Florida a dos días de las elecciones en Honduras, se convirtió de inmediato en un terremoto político en Tegucigalpa y en Washington.

