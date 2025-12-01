Suscribete a
La Aemet avisa de fuertes lluvias y nieve tras la llegada de un frente frío

Trump confirma una conversación telefónica con Maduro

Descarta que su anuncio sobre el cierre del espacio aéreo venezolano sea el preludio de una intervención militar

Trump sube aún más la presión a Maduro al «cerrar» el espacio aéreo de Venezuela

Donald Trump, junto a Melania.
Donald Trump, junto a Melania. EFE

EP

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha confirmado este domingo que mantuvo la semana pasada una conversación telefónica con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aunque no ha querido dar detalles sobre la misma. «No quiero comentarlo. La respuesta es sí», ha respondido al ... ser interrogado por la noticia de la llamada, publicada por varios medios estadounidenses.

