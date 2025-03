Nuevo golpe judicial a Trump: condena multimillonaria e inhabilitación para hacer negocios en Nueva York

Las múltiples batallas judiciales han impulsado a Donald Trump en su intento de regresar a la Casa Blanca, pero también están suponiendo un ataque significativo a las finanzas personales del expresidente de EE.UU. Este viernes fue el último caso: un juez de Nueva York le impuso una penalización de cerca de 355 millones de dólares dentro del juicio civil por una trama de sobrevaloración de activos en su compañía.

La multa va acompañada de otra medida humillante para el multimillonario neoyorquino: la prohibición de ostentar cargos de responsabilidad en cualquier compañía radicada en el estado de Nueva York durante los próximos tres años. Trump fue durante décadas una figura con gran presencia en el mundo de los negocios de Nueva York, donde amplió la compañía inmobiliaria que heredó de su padre.

La humillación se completa con otras decisiones del juez, Arthur Engoron: extiende durante tres años la presencia de un monitor independiente que controle las transacciones en la Trump Organization y condena también a sus dos hijos mayores, que participan con él en la gestión de la compañía.

Donald Trump Jr y Eric Trump han sido multados con cuatro millones de dólares cada uno, además de una inhabilitación de dos años para ejercer cargos en compañías de Nueva York.

La decisión también castiga a dos altos ejecutivos de la empresa de Trump: su director financiero, Allen Weisselberg, y su auditor, Jeffrey McConney, a los que inhabilita de por vida para altos cargos financieros en cualquier empresa del estado. Weisselberg, que ha sido condenado en otra causa a varios meses de prisión por fraude también dentro de esta compañía, tendrá que pagar además un millón de dólares.

La decisión condenatoria contra Trump no es sorpresa. Dependía únicamente de Engoron y el juez ya había determinado durante el proceso que el multimillonario neoyorquino había cometido fraude. En su motivación de su decisión, el juez aseguró que el testimonio de Trump dentro del juicio -combativo, lleno de digresiones políticas, renació a contestar preguntas- «dañó su credibilidad de forma severa».

Pero sí es significativo que Engoron se alinea en gran parte con las exigencias de la fiscalía en lo que se refiere a la penalización económica. Pese a la fortuna de Trump, que recurrirá la decisión, esa multa multimillonaria supondrá un bocado importante a sus activos líquidos. El índice de multimillonarios de Bloomberg sitúa los activos de Trump en 3.100 millones de dólares. De ellos, 600 millones son en líquido, así que la sanción se llevará más de la mitad de ese dinero.

El veredicto es una victoria importante para Letitia James, la fiscal general de Nueva York, una demócrata que en su campaña electoral para el cargo prometió ir a por Trump. Desde que inició la causa en 2022, el expresidente le ha acusado de «persecución política».

«El fraude financiero de guante blanco no es un crimen sin víctimas», dijo James en una comparecencia ante la prensa tras la decisión, en la que no admitió preguntas. «Cuando los poderosos vulneran la ley y se llevan más de lo que es justo, quedan menos recursos para la gente trabajadora».

James acusó a Trump de defraudar a entidades financieras para conseguir mejores condiciones en sus préstamos. Buena parte de la multa impuesta por el juez -126 millones de dólares- tiene que ver con el engaño al Gobierno de EE.UU. durante el proceso para conseguir el alquiler de la Old Post, la espectacular antigua sede del servicio de correos de Washington. Trump operó el edificio como un hotel de lujo entre 2016, el año en el que ganó las elecciones, y 2022. Según el juez, Trump sobrevaloró sus activos para conseguir el alquiler. Si no lo hubiera hecho, no hubiera habido trato, escribió en su decisión.

Según la demanda de la fiscalía, Trump infló sus activos por hasta 2.200 millones al año entre 2011 y 2021 para conseguir mejores condiciones en operaciones financieras. Durante el juicio, la defensa del expresidente argumentó que las entidades siempre consiguieron beneficios en esas operaciones, por lo que no es posible considerarlas víctimas. Pero la fiscalía respondió que la sobrevaloración les dejó sin mayores ingresos.

Engoron y James fueron el centro de las críticas de Trump, que hizo otra breve aparición ante la prensa desde Mar-a-Lago, su residencia y club privado en la costa de Florida. Al juez lo calificó de «hombre muy deshonesto» y a la fiscal de «corrupta» y aseguró, como hace con el resto de sus embrollos judiciales, que Biden está detrás de esta demanda.

El final de este juicio llega poco después de otra condena económica en otra causa civil: la demanda de difamación que interpuso E. Jeanne Carroll, una mujer que le acusó de violación en la década de 1990. El mes pasado, Trump fue condenado a indemnizarla con 83,3 millones de dólares.

Y se produce además algunas semanas antes de que arranque, también en Nueva York, el primer juicio penal contra Trump. Esta semana, se colocó en el próximo 25 de marzo la fecha de inicio de la causa por falsificación de documentos financieros en la trama de pagos a una actriz porno para silenciar una relación poco antes de las elecciones de 2016. Después, le esperan otros tres juicios penales, todo ello mezclado con su campaña para recuperar la presidencia.