Suscribete a
ABC Premium

Trump se cobra otra víctima: imputan a John Bolton, su ex asesor de seguridad nacional

Quien fue embajador de EE.UU. ante la ONU se enfrenta ahora a cargos de uso inapropiado de información clasificada, retención no autorizada de secretos militares y falso testimonio

Dimite el comandante de EE.UU. para el Caribe en plena ofensiva de Trump sobre Maduro

El Departamento de Justicia imputa a John Bolton, exasesor de Trump
El Departamento de Justicia imputa a John Bolton, exasesor de Trump efe
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Departamento de Justicia de EE.UU. ha imputado a John Bolton, el diplomático que fue asesor de seguridad nacional de Donald Trump en su primer mandato como presidente. Un gran jurado de Maryland ha aprobado cargos por uso inapropiado de información clasificada, retención ... no autorizada de secretos militares y falso testimonio a los investigadores.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app