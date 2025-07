Trump celebra su cárcel para inmigrantes en la ciénaga: «Vamos a enseñarles cómo huir de los caimanes»

Donald Trump apareció este martes por la mañana sin corbata, algo que el presidente de EE.UU., siempre pendiente de su imagen pública, pocas veces se permite. Era un gesto acorde con el lugar que iba a visitar: las Everglades de Florida, el ... terreno pantanoso e inhóspito donde fue a celebrar el último símbolo de su mano dura en política migratoria: un centro de detención para inmigrantes indocumentados en medio de la ciénaga, rodeado de caimanes y pitones, infestado de mosquitos, húmedo y caluroso, con una sensación térmica que en julio suele rondar los 40 grados. El nombre del invento deja clara su intención política y provocadora: 'Alligator Alcatraz', el 'Alcatraz de los caimanes', una referencia a la célebre prisión en un islote de la bahía de San Francisco, del que la leyenda dice que nadie logró escapar (tres presos huyeron en 1962, nunca se supo si sobrevivieron al océano).

Trump se mostró encantado con el nuevo centro de detención en Florida, a solo 80 kilómetros de la principal ciudad del estado, Miami, pero rodeado por kilómetros y kilómetros de pantanos poco recomendables para los humanos. «Podría ser tan bueno como el Alcatraz real», celebró Trump. «Un poco polémico, pero no me importa para nada».

El centro de detención ha sido desarrollado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que fue rival de Trump en las primarias republicanas del año pasado, pero que sucumbió ante la popularidad del multimillonario neoyorquino. Tuvieron sus roces, pero ahora quiere agradar al presidente y líder indiscutible del partido y esta cárcel temporal es su mejor regalo.

Capacidad para 5.000 inmigrantes

'Alligator Alcatraz' está en un lugar que se trató de desarrollar como un gran aeropuerto en la década de 1970, pero el proyecto quedó abandonado. De él solo quedó una pista de aterrizaje y despegue y una carretera que llega hasta las instalaciones. Las autoridades de Florida están montando un centro de detención con capacidad para 5.000 inmigrantes. Son barracones semirígidos, que acogen filas de literas separadas por celdas metálicas. El centro tiene un coste de 450 millones de dólares. De momento, lo está asumiendo el Gobierno de Florida, pero DeSantis espera que la Administración Trump se lo devuelva.

Por allí pasearon Trump y DeSantis, además de la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, la encargada de la aplicación de la ley migratoria y de los procesos de detención, procesamiento y deportación de los inmigrantes indocumentados.

«Si no te autodeportas, podrías acabar aquí y no tener la posibilidad de volver nunca a EE.UU.», advirtió Noem a los inmigrantes indocumentados, en un gesto que evidencia que 'Alligator Alcatraz' es tanto un centro logístico como un póster de la mano dura para desincentivar la inmigración irregular e impulsar el programa de autodeportación de la Administración Trump, que no está logrando gran éxito.

Trump, entusiasmado

Trump se mostró entusiasmado por el entorno inhóspito que ofrece 'Alligator Alcatraz' y se permitió comentarios jocosos y crueles sobre los peligros de la ciénaga. «Las serpientes son rápidas, pero los caimanes lo son más», advirtió a los inmigrantes que pasarán por allí. «Les vamos a enseñar cómo escapar de un caimán. No huyas en línea recta. Mira, haz así», instruyó el presidente de EE.UU. mientras zigzagueaba con sus manos. «¿Y sabes qué? Tus opciones de escapar crecen un 1%. Nada bueno».

Trump dijo que 'Alligator Alcatraz' puede ser un modelo para otros centros de detención en otros estados. «Hay muchos vigilantes y muchos policías en forma de caimanes, no hay que pagarles demasiado», celebró.

El demócrata David Jolly, que se ha presentado como candidato a gobernador de Florida, calificó la instalación de «truco político desalmado». El diputado por Florida Maxwell Frost aseguró que es un «espectáculo cruel» y que supondrá «tortura física y psicológica para los detenidos».

Y de los caimanes, a los tiburones. Ya rumbo de vuelta hacia Washington, Trump anunció que están avanzados los planes para recuperar el verdadero Alcatraz como prisión (ahora es un museo), algo con lo que ya ha amagado en el pasado: «Una prisión en la bahía, rodeada de tiburones, ¡qué gran símbolo es y será!».