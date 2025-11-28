Suscribete a
Trump avisa de que «muy pronto» empezará a detener a los narcotraficantes venezolanos por tierra

El mandatario estadounidense no detalla en qué consistirán estas acciones

El presidente estadounidense Donald Trump reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avisado este jueves que las Fuerzas Armadas «empezarán muy pronto» a «detener» a los «narcotraficantes de Venezuela» por tierra, al considerar que ya han sido un éxito las operaciones militares en el mar.

«Probablemente han ... notado que las personas ya no quieren entregar (las drogas) por mar, y empezaremos a detenerlos por tierra. Además, por tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto. Les advertimos de que dejaran de enviar veneno a nuestro país», declaró Trump en una llamada de Acción de Gracias con militares.

