Trump ataca los nombramientos de Biden en la Reserva Federal con acusaciones de autoapertura

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el martes a su secretario del Tesoro que investigara si su predecesor, Joe Biden, utilizó un sistema de firma electrónica para firmar los nombramientos de algunos miembros demócratas de la Junta de Gobernadores de la Reserva ... Federal. «He oído que el sistema de firma electrónica podría haber firmado, quizás a los cuatro, o quizás a un par. Aceptaremos dos», declaró Trump en un mitin en Pensilvania el martes. «¿Podrías comprobarlo, Scott?», preguntó Trump al secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien estaba presente.

Trump ha cuestionado previamente la validez de los actos oficiales de Biden firmados utilizando un autopen, un dispositivo mecánico que reproduce la firma de una persona y que ha sido utilizado durante décadas por presidentes de ambos partidos.

La semana pasada, Trump anunció la cancelación de los indultos y conmutaciones otorgados por Biden en enero, los cuales, según él, fueron firmados con un bolígrafo automático. Esta medida, según expertos legales, carece de fundamento legal. (Información de Nandita Bose y Jarrett Renshaw; Edición de Ross Colvin, Himani Sarkar y Edmund Klamann)