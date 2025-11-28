Suscribete a
Trump anuncia la muerte de uno de los dos soldados de la Guardia Nacional tiroteados junto a la Casa Blanca

Se trata de Sarah Beckstrom, de 20 años, había sido enviada a la capital como parte del despliegue ordenado por el presidente estadounidense por la «emergencia criminal»

David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Donald Trump anunció este jueves que una de las dos víctimas del tiroteo del miércoles junto a la Casa Blanca ha fallecido.

Se trata de Sarah Beckstrom, de 20 años, integrante de la Guardia Nacional de Virginia Occidental. Había sido enviada a la ... capital como parte del despliegue ordenado por Trump por la «emergencia criminal» declarada por él mismo en Washington.

