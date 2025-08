Trump anuncia que los aranceles quedan del 10% al 41%, tras meses de amenazas

Ante el plazo que se había fijado por Donald Trump para este 1 de agosto, la Casa Blanca ha anunciado la entrada en vigor de un nuevo régimen arancelario que culmina la transformación estructural de la política comercial de Estados Unidos. De defender ... un modelo de libre comercio, la primera potencia mundial para a un arancel promedio del 19%, un aumento sustancial.

La nueva horquilla de aranceles anunciada por la Casa Blanca se sitúa entre el 10% y el 41%, con ese promedio general en torno al 19%. Es el nuevo régimen comercial que Donald Trump impone a partir del 7 de agosto a decenas de países, en respuesta —dice un documento firmado por el presidente y facilitado por la Casa Blanca— a un «desequilibrio estructural» en los flujos de comercio que pone en riesgo la seguridad nacional.

La medida, adoptada por orden ejecutiva (decreto) reemplaza el sistema anterior aprobado en abril, y se justifica en el marco de una emergencia nacional todavía en vigor. Aquel sistema aplicaba un 10% universal y aumentos recíprocos por bloque.

El golpe más duro ahora es para Siria (41%), Myanmar (40%), Laos (40%) e Irak (35%). Les siguen Serbia, Sudáfrica, Argelia, Libia y Bosnia, con impuestos que oscilan entre el 30% y el 35%.

Para India, un socio estratégico con el que aún no se ha cerrado acuerdo bilateral aun, el castigo queda fijado en el 25%, la misma cifra que se aplica a Kazajistán, Moldavia y Túnez.

En cambio, a Brasil se le impone un 10%, muy por debajo de lo que se había anticipado en negociaciones previas, y ciertamente no en el 50% con que el propio Trump amagó por el juicio al ex presidente Jair Bolsonaro, socio del hoy presidente norteamericano. Finalmente la Casa Blanca aumentó aranceles solo para sectores no centrales de la economía brasileña, que forma parte del bloque de Mercosur con Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

La medida más significativa ahora es la imposición de un arancel del 35% a las importaciones procedentes de Canadá, en respuesta a la intención del gobierno de Mark Carney de reconocer al Estado palestino. Trump eleva así del 25% al 35% los aranceles sobre la mayoría de los productos canadienses. Sin embargo, quedan exentos aquellos bienes que cumplan con las reglas del tratado T-MEC, es decir, que estén fabricados total o mayoritariamente en Norteamérica.

Eso significa que los productos canadienses que cumplan con los requisitos del T-MEC seguirán entrando a Estados Unidos sin pagar el nuevo arancel.

México, por su parte, ha recibido una prórroga de 90 días para cerrar un acuerdo, tras una conversación directa entre Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum. China cuenta con una extensión hasta el 12 de agosto mientras siguen las negociaciones.

Con estas decisiones, Trump transforma la dinámica de un bloque que se consolidó como zona de libre comercio en una relación marcada por controles, condiciones bilaterales y amenazas arancelarias.

Para los países sin pacto comercial con Washington, la nueva arquitectura establece tres niveles: los que mantienen superávit con EE.UU. se enfrentarán a un arancel del 10%; aquellos con déficit reducido, un 15%; y el resto, tasas de hasta el 41%.

Nueve socios estratégicos —Unión Europea, Reino Unido, Japón, Vietnam, Corea del Sur, Indonesia, Filipinas, Camboya y Tailandia— han alcanzado ya acuerdos que los protegen de las subidas más severas.

La Unión Europea tendrá un tratamiento técnico. Para los productos cuyo arancel base es inferior al 15%, se eleva hasta alcanzar ese umbral. Si ya pagaban 15% o más, no se les aplicará ningún incremento. El Reino Unido queda con un 10%, Corea del Sur con un 15% y Japón también con un 15%. A Vietnam se le aplica un 20%, a Filipinas un 19% y a Israel un 15%.

Quedan exentas, al menos por ahora, aquellas mercancías en tránsito antes del 7 de agosto y que lleguen a puerto estadounidense antes del 5 de octubre. La medida también contempla sanciones punitivas del 40% para países o empresas que intenten burlar el régimen mediante transbordos o rutas alternativas. La Casa Blanca publicará cada seis meses una lista negra de instalaciones o países involucrados en esas prácticas.

Este nuevo sistema llega justo cuando vence el plazo que Trump había dado a sus socios para renegociar acuerdos bilaterales. Algunos países, según el texto del decreto, «han mostrado voluntad», pero otros «no han tomado medidas suficientes para alinearse con los intereses de seguridad económica y estratégica de Estados Unidos». El mensaje, dicen en la administración, es claro: quien no se alinee, pagará aranceles elevados.