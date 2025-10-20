Trump, ante las turbulencias en Gaza: «Hamás se va a portar bien. Si no, los erradicaremos»

Después de un fin de semana en el que ha peligrado el acuerdo entre Israel y Hamás para parar la guerra en Gaza, Donald Trump volvió a confiar este lunes en que la organización terrorista palestina cumplirá con su parte para que no ... se descarrile el proceso de paz impulsado por el presidente de EE.UU.

«Por primera vez hemos llegado a un acuerdo con Hamás. Y van a ser muy buenos, se van a portar bien, van a ser amables», dijo en la resaca de episodios de violencia vividos en Gaza en los últimos días. Primero, con choques entre Hamás y clanes palestinos rivales, que dejaron decenas de muertos. Pero también, enfrentamientos con Israel, que ha replegado de forma parcial su ejército en la Franja, y que dejaron dos soldados muertos. Israel respondió con bombardeos a objetivos de Hamás, en los que murieron una treintena de palestinos, según la organización terrorista.

«Si no se comportan, vamos a entrar y erradicarlos», agregó Trump. Tanto israelíes como palestinos se acusaron mutuamente durante el fin de semana de haber violado los términos del acuerdo, pero el presidente de EE.UU. dejó claro que quien incumplió fue Hamás. «Vamos a tener que ocuparnos de eso rápidamente, si no se ponen firmes ellos mismos. Porque están violando el acuerdo».

Aunque Trump lleva hablando así, en primera persona del plural, en referencia a EE.UU., sobre cómo responder a Hamás si el acuerdo decae por su culpa, volvió a dejar claro que no será su Ejército quien ponga firme al grupo terrorista.

«No, no mandaremos soldados al terreno. No lo necesitamos. Hay muchos otros países que han firmado el acuerdo, son 59 países», dijo sobre los países que se adhirieron, según su versión, al acuerdo. «Además, Israel podría entrar ahí en dos minutos. Yo podría decirles 'entrad ahí y arreglad eso'. Pero por ahora no lo hemos dicho. Vamos a darles una pequeña oportunidad y esperemos que haya menos violencia».