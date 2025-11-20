Suscribete a
Trump amenaza con la pena de muerte a diputados demócratas que llamaron a militares a desobedecer sus órdenes

El presidente de Estados Unidos ha acusado a seis parlamentarios de «sedición» y los ha calificado de traidores

David Alandete, corresponsal en Washington, analiza qué hay detrás de la desclasificación de archivos del caso Epstein

ABC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este jueves con la pena de muerte a seis legisladores demócratas que instaron al Ejército a desobedecer «órdenes ilegales» del Gobierno, al tiempo que los acusó de «sedición» y los tildó de traidores.

