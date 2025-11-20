Trump amenaza con la pena de muerte a diputados demócratas que llamaron a militares a desobedecer sus órdenes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este jueves con la pena de muerte a seis legisladores demócratas que instaron al Ejército a desobedecer «órdenes ilegales» del Gobierno, al tiempo que los acusó de «sedición» y los tildó de traidores.

«Esto es realmente malo y peligroso para nuestro país. No se puede permitir que sus palabras queden impunes. ¡Comportamiento sedicioso de traidores! ¿Encerrarlos?», ha escrito Trump en su perfil de Truth Social.

Después ha insistido en una publicación posterior: «¡Comportamiento sedicioso, punible con la muerte!». En uno de sus mensajes, Trump enlazaba a una noticia del 'Washington Examiner' que informaba de que media docena de veteranos demócratas en el Congreso publicaron un vídeo conjunto para instar a los miembros del servicio militar estadounidense a desobedecer «órdenes ilegales», sin especificar cuáles.

[HABRÁ AMPLIACIÓN]