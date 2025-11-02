Suscribete a
Trump amenaza con «entrar a tiros» en NIgeria como respuesta a los ataques a cristianos

El presidente de EE.UU. asegura que ha ordenado al Pentágono que prepare acciones militares en el país más poblado de África

El presidente estadounidense Donald Trump
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Donald Trump ha amenazado este sábado con una operación militar de EE.UU. en Nigeria, después de haber denunciado la «matanza masiva» de cristianos en el país africano.

«Si el Gobierno nigeriano sigue permitiendo la matanza de cristianos, EE.UU. parará de ... inmediato toda su ayuda y asistencia a Nigeria», aseguró el presidente de EE.UU. en su red social. «Y podría también entrar a tiros en ese país ahora desacreditado para eliminar por completo a los terroristas islámicos que están cometiendo estas atrocidades horribles».

