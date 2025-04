Trump afirma que si Europa quiere evitar los aranceles «debe comprar petróleo de EE.UU.»

Donald Trump ha elevado el tono contra la Unión Europea, a la que acusa de formar un «monopolio unificado» contra Estados Unidos en el terreno comercial y de abusar de la relación transatlántica también en materia de defensa.

En declaraciones junto a Benjamín Netanyahu, el ... primer ministro israelí, en el Despacho Oval, el presidente sostuvo que Europa ha convertido su unión política y económica en un instrumento de presión comercial ilegítima: «La UE ha creado una situación de monopolio con una fuerza unificada contra nosotros», afirmó.

En 2023, el comercio total de bienes y servicios entre Estados Unidos y la Unión Europea alcanzó 1,4 billones de dólares. Pero el saldo para Washington fue negativo: un déficit de 125.000 millones. Solo China supera a la UE como fuente del desequilibrio comercial estadounidense.

Trump sostuvo que los mismos países que han estado «sacando ventaja del dólar» y beneficiándose del paraguas militar estadounidense son los que han perjudicado a Estados Unidos «en cada tratado, cada intercambio, cada acuerdo comercial».

En su opinión, el problema es estructural y prolongado: «Nosotros teníamos que financiar su defensa. Les pagábamos para protegerlos… y mientras tanto, nos estafaban en comercio.»

Una de las mayores quejas del presidente es la asimetría en el sector automotriz. «Ellos nos mandan millones de coches —Mercedes, Volkswagen, BMW— y nosotros no vendemos ni uno. Ni uno solo», afirmó. «Eso tiene que cambiar. Tiene que ser justo y recíproco.»

Según Trump, el déficit comercial de Estados Unidos con la Unión Europea asciende a 350.000 millones de dólares, y su objetivo es eliminarlo «rápido». «Eso tiene que desaparecer. De una sola forma», insistió, sin dar detalles específicos sobre nuevas medidas, pero en tono claramente amenazante.

Para eludir aranceles, Trump instó a Europa a comprometerse a comprar más recursos energéticos estadounidenses, como gas, petróleo y carbón. «Tenemos más energía que cualquier país del mundo. Toda: petróleo, gas, carbón. Tenemos el mejor carbón, el más limpio. Pero no nos dejan vendérselo. Es ridículo.»

Los aranceles universales del 10% ya han entrado en vigor, pero para la UE hay un 10% adicional que se aplicará a partir de este 9 de abril. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto reducir todos los aranceles a cero.

El presidente aprovechó para criticar los esfuerzos europeos en materia de energías renovables. «Alemania apostó por las turbinas eólicas y no funcionaron. Ahora están construyendo una planta de carbón por semana. China, dos. ¿Y nosotros? Nosotros no podemos usar el carbón que tenemos. Pues eso se va a acabar.»

Para Trump, la energía se ha convertido en una herramienta de negociación tan importante como los aranceles: «Si quieren seguridad, tendrán que comprarla a Estados Unidos. Y mucho. Eso es parte del nuevo acuerdo.»

La amenaza de nuevos aranceles sobre productos europeos —especialmente vehículos, maquinaria industrial y productos agrícolas— podría volver a poner a prueba los ya castigados lazos entre ambas orillas del Atlántico. A pesar del hundimiento de los mercados, Trump mantiene su mensaje: «América primero», incluso si eso implica un enfrentamiento frontal con sus principales socios occidentales.

No se trata solo de aranceles. Trump dijo que en Europa se lo complican todo a Estados Unidos: los requisitos, las regulaciones, las condiciones técnicas. «Te lanzan una pelota de acero desde lo alto de un edificio y, si tu coche se raya, ya no puedes venderlo. Así funciona: no te impiden vender directamente, pero imponen barreras no monetarias tan exigentes que, en la práctica, hacen imposible superarlas», dijo.

La Comisión Europea, que no adquiere directamente gas pero sí coordina el marco regulador, ha preparado un plan para facilitar contratos de largo plazo con proveedores como Estados Unidos y reforzar infraestructuras de importación. El objetivo es estabilizar precios y evitar nuevas crisis como la vivida en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania.