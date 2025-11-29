Suscribete a
ABC Premium

Trump advierte a las aerolíneas de que consideren «cerrado» el espacio aéreo de Venezuela

Tras su enorme despliegue militar, el presidente de Estados Unidos sube aún más la presión sobre el régimen chavista anunciada una medida insólita que amenaza al tráfico de aviones

Venezuela revoca las licencias a Iberia y otras cinco compañías «por sumarse al terrorismo de estado» de EE.UU.

Venezuela ha revocado la licencia a seis compañías aéreas que han dejado de volar al país por la amenaza de Estados Unidos
Venezuela ha revocado la licencia a seis compañías aéreas que han dejado de volar al país por la amenaza de Estados Unidos AFP

ABC

Madrid

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado, en el marco de una escalada con el mandatario izquierdista Nicolás Maduro, según informa la agencia Afp.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app