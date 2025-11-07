Suscribete a
Trump abre la puerta a que Hungría se libre de las sanciones por comprar petróleo ruso

El presidente de EE.UU. recibe a Orbán en la Casa Blanca y le da su respaldo ante las próximas elecciones de abril

El Gobierno húngaro lanza una campaña nacional contra el apoyo de la UE a Ucrania

Donald Trump recibe a Viktor Orbán en la Casa Blanca
Donald Trump recibe a Viktor Orbán en la Casa Blanca Afp
Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, visitó este viernes a Donald Trump en la Casa Blanca y salió de la reunión con el presidente de EE.UU. con lo que buscaba: un respaldo claro para las elecciones del año que viene y ... la posiblidad de que Hungría esquive las sanciones impuestas por EE.UU. al petróleo ruso, lo que allanaría el camino del líder derechista húngaro a la reelección.

