Trump: «Todo el mundo se ha remangado para alcanzar este acuerdo, países que no se llevaban bien»

El Tribunal de Texas suspende la ejecución de Robert Roberson, condenado por la muerte de su hija en un polémico caso de «bebé sacudido»

La Justicia estadounidense frena por tercera vez la ejecución del preso, mientras crecen las dudas sobre si fue un accidente o un error médico

Síndrome del niño zarandeado, el maltrato infantil de los padres desesperados

Sergio Díaz Arcediano

El Tribunal de Apelaciones Penales de Texas ha detenido la ejecución de Robert Roberson, un hombre condenado a muerte por la muerte de su hija de dos años, Nikki Curtis, ocurrida en el año 2003.

Roberson, que siempre ha defendido su inocencia, estaba previsto ... que fuera ejecutado el 16 de octubre, pero el Tribunal estadounidense decidió suspender la pena y enviar el caso de nuevo al juzgado donde fue condenado para una nueva revisión.

