El Tribunal de apelaciones de EE.UU. permite a Trump enviar tropas a Portland

Un tribunal de apelaciones estadounidense, dividido, dictaminó el lunes que Donald Trump puede enviar tropas de la Guardia Nacional a Portland, Oregón, a pesar de las objeciones de los líderes de la ciudad y el estado. Esto le otorga al presidente republicano una ... importante victoria legal al enviar fuerzas militares a un número creciente de localidades lideradas por los demócratas.

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. accedió a la solicitud del Departamento de Justicia de suspender la orden judicial que había bloqueado el despliegue mientras se resuelve una impugnación legal contra la acción de Trump. La jueza de distrito estadounidense Karin Immergut, con sede en Portland y a quien Trump nombró durante su primer mandato presidencial, dictaminó el 4 de octubre que Trump probablemente actuó ilegalmente al ordenar el envío de tropas a Portland. Un juez disintió, mientras que los otros dos fallaron a favor de Trump.

Immergut había impedido que Trump enviara tropas de la Guardia Nacional a Portland al menos hasta finales de octubre, y ha programado un juicio sin jurado para el 29 de octubre para determinar si se impone un bloqueo a más largo plazo.

Estados democráticos buscan detener despliegues

En un uso extraordinario de las fuerzas armadas estadounidenses para fines internos, Trump envió tropas de la Guardia Nacional a Los Ángeles, Washington D. C. y Memphis, y anunció planes para desplegarlas en Portland y Chicago.

Estados y ciudades de mayoría demócrata han presentado demandas para detener los despliegues, y los tribunales aún no han llegado a una decisión definitiva sobre la legalidad de las decisiones de Trump de enviar la Guardia Nacional a ciudades estadounidenses.

Funcionarios municipales y estatales demandaron a la administración para intentar detener el despliegue en Portland, argumentando que la acción de Trump viola varias leyes federales que rigen el uso de las fuerzas militares, así como los derechos del estado bajo la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

La demanda acusó a Trump de exagerar la gravedad de las protestas contra sus políticas migratorias para justificar la toma ilegal del control de las unidades estatales de la Guardia Nacional.

El 27 de septiembre, Trump ordenó el envío de 200 efectivos de la Guardia Nacional a Portland, continuando así el uso sin precedentes de personal militar por parte de su administración en ciudades estadounidenses para reprimir protestas y reforzar la aplicación de la ley migratoria a nivel nacional. Trump calificó la ciudad de «devastada por la guerra» y afirmó: «También autorizo ​​el uso de toda la fuerza, si es necesario».

Los registros policiales proporcionados por el estado mostraron que las protestas en Portland fueron «pequeñas y tranquilas», lo que resultó en solo 25 arrestos a mediados de junio y ningún arresto en los tres meses y medio transcurridos desde el 19 de junio.