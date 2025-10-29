Suscribete a
El Tribunal de apelaciones de EE.UU. bloquea el despliegue de la Guardia Nacional enviada por Trump en Portland

La medida forma parte de la estrategia del mandatario republicano de enviar tropas a ciudades gobernadas por sus rivales políticos, a las que acusa de estar plagadas de delincuencia

Protesta frente a un centro de detención del ICE en Portland, Oregón
Protesta frente a un centro de detención del ICE en Portland, Oregón REUTERS

AFP

Un Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos bloqueó temporalmente el despliegue de tropas de la Guardia Nacional por parte del presidente Donald Trump en Portland, Oregón.

La decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito anula el fallo de un panel de tres jueces ... que concluyó que Trump puede desplegar tropas en la ciudad, gobernada por demócratas.

