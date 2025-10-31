Suscribete a
Una treintena de abogados denuncian al ministro de Justicia francés tras visitar a Sarkozy en prisión

Consideran que el titular de Justicia ha tomado partido en un asunto sobre el que tiene poder administrativo o de supervisión como superior jerárquico de la Fiscalía

Dos policías se alojarán en la celda contigua a la de Sarkozy para garantizar su seguridad

El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y el actual ministro de Justicia Gérald Darmanin afp

Un colectivo de una treintena de abogados ha demandado este jueves al ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin, al que acusan de tomar partido en la causa contra el expresidente Nicolas Sarkozy, un día después de visitarlo en prisión, donde permanece desde el pasado 21 ... de octubre por la condena derivada del dinero que recibió su campaña electoral de 2007 de manos del régimen libio de Muamar Gadafi.

